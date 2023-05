Im Bereich der Bushaltestelle auf der Brückenstraße in Hüsten ist inmitten auf der Straße ein kleiner Bereich abgesperrt.

Funfact Absperrung in Hüsten: Hoppla, plötzlich war das Loch da

Funfact in Hüsten auf der Brückenstraße: Hoppla, plötzlich war das Loch da. Jetzt soll sich ein Tiefbauunternehmen darum kümmern.

Samstagabend war noch alles in Ordnung. Seit Sonntagvormittag jedoch ist ein kleiner Bereich der Brückenstraße in Höhe der dortigen Bushaltestelle in Hüsten abgesperrt.

Denn dort befindet sich ein Loch. Ja, richtig gelesen: ein Loch! Mitten auf der Straße.

Wie tief das Loch ist, kann „von außen“ nicht betrachtet werden. Da der Bereich sicherheitshalber abgesperrt wurde, dürfte sich dort schon ein gewisser Luftraum zeigen. Foto: Thora Meißner

Wie es dorthin gekommen ist, kann bislang noch niemand sagen.

Tiefbaufirma soll Loch in Hüsten beseitigen

„In dem Bereich wurde eine Absackung beziehungsweise ein Hohlraum auf der Straße festgestellt und entsprechend abgesichert“, so die Pressestelle der Stadt Arnsberg. „Die genaue Ursache ist noch nicht bekannt. Es wurde bereits eine Tiefbaufirma mit der Beseitigung beauftragt. Die Arbeiten sollen bis voraussichtlich Ende nächster Woche erledigt sein.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg