Achtung Autofahrer: Hier werden Porträtfotos besonders teuer

Hochsauerlandkreis Der Hochsauerlandkreis ist auch in dieser Woche mit „Blitzern“ unterwegs. Hier ist die Liste der geplanten Standorte.

In den Städten und Gemeinden im HSK wird auch in dieser Woche an unterschiedlichen Standorten geblitzt. Der Hochsauerlandkreis und die Polizei werden zwischen dem 18. und 24. Dezember Geschwindigkeitskontrollen im Hochsauerlandkreis durchführen. Autofahrer müssen in Arnsberg, Brilon, Meschede, Winterberg, Olsberg, Marsberg, Sundern, Medebach, Eslohe, Hallenberg, Bestwig und Schmallenberg mit Blitzern rechnen.

Hier stehen die Blitzer des Hochsauerlandkreises

Montag, 18.12.2023:

Arnsberg, Bömerstraße; Brilon, Scharfenberger Straße,

Dienstag, 19.12.2023:

Arnsberg-Rumbeck, Mescheder Straße; Brilon, Mühlenweg,

Mittwoch, 20.12.2023:

Arnsberg-Neheim, Trift; Medebach, Hardtstraße,

Donnerstag, 21.12.2023: Sundern-Bruchhausen, Bruchhausen; Marsberg-Canstein, Arolser Straße,

Freitag, 22.12.2023:

Arnsberg-Bachum, Neheimer Straße, Medebach, Vopeliusstraße.

Hier stehen die Blitzer der HSK-Poliziei

Montag, 18.12.2023

Meschede-Wehrstapel, Grimmlinghauser Straße

Dienstag, 19.12.2023

Brilon, Hoppecker Straße

Mittwoch, 20.12.2023

Arnsberg-Oeventrop, Im Neyl

Donnerstag, 21.12.2023

Sundern-Hachen

Freitag, 22.12.2023

Bestwig-Ramsbeck

Samstag, 23.12.2023

Arnsberg-Bachum

Sonntag, 24.12.2023

Meschede, B 55

Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen.

