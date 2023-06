Achtung, Blitzer im Hochsauerlandkreis vom 17. bis 25. Juni

HSK. Achtung, Radarkontrolle - das könnte teuer werden: Im Hochsauerlandkreis wird wieder geblitzt. Wo genau, erfahren Sie an dieser Stelle.

Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises und die Polizei im Hochsauerlandkreis geben für den Zeitraum vom 19. bis 25. Juni folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt:

Am heutigen Samstag, 17. Juni, wird in Winterberg-Niedersfeld an der B480 geblitzt. Am 18. Juni in Arnsberg-Breitenbruch an der B480. Am 19. Juni Kontrolle in Sundern-Amecke in der Seestraße, in Sundern-Illingheim und in Winterberg Im Mühlengrund. Am 20. Juni in Arnsberg-Bachum an der B7, der Hauptstraße in Bestwig-Ostwig und in Olsberg an der Bahnhofstraße. Am 21. Juni in Meschede an der Arnsberger Straße, in der Warsteiner Straße und in Winterberg-Niedersfeld an der Grönebacher Straße. Am 22. Juni in Meschede-Freienohl an der Bahnhofstraße, in Eslohe-Schwartmecke an der B55 und in Medebach in der Mündener Straße. Am 23. Juni in Sundern-Langscheid an der L687, in Schmallenberg-Dorlar und in Brilon-Alme an der Moosspringstraße. Am 24. Juni in Brilon-Wald an der B251 und am 25. Juni in Winterberg-Züschen an der B236.

Es muss darüber hinaus auch vielen weiteren Stellen im gesamten Kreisgebiet mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt.

