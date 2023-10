Achtung: Die Blitzer im HSK vom 9. bis 13. Oktober

Hochsauerlandkreis. Aufgepasst: Im Sauerland wird wieder geblitzt. Das sind die Radarfallen in der Woche ab dem 9. Oktober im Hochsauerlandkreis.

Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom 9. bis 13. Oktober folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt.

Am 9. Oktober in Arnsberg an der Kettelerstraße, in Arnsberg-Breitenbruch (B 229) und in Sundern-Hachen an der Perlmühle. Am 10. Oktober wird in Sundern-Hellefeld an der L686 und in Meschede-Calle, Waller Straße.

Am 11. Oktober in Arnsberg an der Bömerstraße und in Sundern an der Hüstener Straße, in Meschede-Heinrichsthal (L 743). Und am 12. Oktober sollten Autofahrer in Meschede-Berge, Zur Winnschla, aufpassen und in Arnsberg Im Seufzertal.

Am 13. Oktober muss mit Kontrollen in Eslohe an der B55 am Wenner Stieg gerechnet werden, außerdem in Meschede, Arnsberger Straße.

Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden. Dies gilt auch an Wochenenden und Feiertagen. Im Internet sind unter www.hochsauerlandkreis.de (Suchfunktion: Geschwindigkeitsüberwachung) weitere Informationen erhältlich. Weiterhin werden durch die Polizei kreisweit Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt. Aus örtlichen und organisatorischen Gründen ist es möglich, dass die Planungen kurzfristig geändert werden müssen. Ein Anspruch auf die Messungen besteht nicht.

