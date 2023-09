Achtung: Die Blitzer in Arnsberg und Sundern Ende September

Arnsberg/Sundern. Polizei und Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten geben für den 24. bis 29. September die Stellen für Geschwindigkeitsüberwachungen bekannt.

Das sind die Blitzer-Standorte in Arnsberg und Sundern ab dem morgigen Sonntag.: Los gehts mit einer Polizeikontrolle am Sonntag, 24. September, in Arnsberg-Herdringen an der K1. Am 25. September (Montag) wird in Arnsberg an der Königstraße kontrolliert und im Rumbeck wird am Montag an der Mescheder Straße geblitzt.

Am Dienstag, 26. September, in Sundern-Seidfeld an der Seidfelder Straße und am Mittwoch, 27. September, in Voßwinkel an der B7. Am 28. September (Donnerstag) in Sundern, Illingheimer Straße. Am 29. September (Freitag) stehen Blitzer in Bachum an der Neheimer Straße.

Es muss darüber hinaus auch an weiteren Standorten mit Messungen durch den Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten gerechnet werden.

