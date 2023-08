Achtung, hier stehen die Blitzer in Arnsberg und Sundern

Hochsauerlandkreis. Besonders kurz nach den Sommerferien müssen Verkehrsteilnehmer mit vermehrten Blitzerkontrollen rechnen. Hier die aktuellen Standorte.

Zur Sicherheit im Straßenverkehr plant die Polizei im Hochsauerlandkreis und der Fachdienst für Verkehrsordnungswidrigkeiten vom 14. bis 18. August folgende Geschwindigkeitskontrollen:

Am Montag,14. August, in Arnsberg-Bachum auf der B 7. Am Dienstag, 15. August, in Arnsberg-Neheim auf dem Neheimer Kopf. Am Mittwoch, 16. August, in Olsberg-Antfeld auf der B7. Am Donnerstag, 17. August, in Sundern-Tiefenhagen auf der L 687 und in Arnsberg-Müschede auf B229. Am Freitag, 18. August in Arnsberg-Voßwinkel auf der B7. Es muss darüber hinaus auch an allen weiteren Standorten mit Messungen gerechnet werden.

