Schlabberkappes Aktion: In Neheim soll neuer Garten entstehen

Neheim. In der diesjährigen Aktion „6 bis 99“ in Neheim geht es um das Thema Gärtnern in der Stadt. Es soll ein neuer Rückzugsort entstehen.

Nach vier Jahren Pause startet am Samstag, 25. September, wieder die „Akademie 6 bis 99“. In diesem Jahr findet sie im Rahmen der „Schlabberkappes“-Aktionswoche statt. Die Akademie bietet ein Programm für Jung und Alt, dass sich vorrangig mit der Bildung für nachhaltige Entwicklung beschäftigt. Ab 9 Uhr geht es zusammen mit dem Landschaftsgärtner Thomas Havestadt und Volker Knipp vom Naturschutzzentrum MK um „wilde Gärten“ in der Stadt.

Nach den letzten Akademien zu den Themen „Wärme“ und „Strom“ widmet sich die Akademie in diesem Jahr um das Gärtnern in der Stadt, dem sogenannten Urban Gardening. Der alte Schulgarten der ehemaligen Realschule Neheim, Goethestraße, wird in Kooperation mit dem Familienbüro dabei zu einem Stadtgarten umgebaut. Im Rahmen der Akademie können alle fleißig mit anpacken.

Aktion „Akademie „6:99“ in Neheim startet am 22. September

Der Garten wird gemeinsam in einen Rückzugsort vom Alltag verwandelt. Mit Hilfe von zahlreichen Expertinnen und Experten wird der Garten mit Leben gefüllt. Es werden Hochbeete befüllt und bepflanzt und „Wilde Wiesen“-Samenbomben gebastelt, welche mit nach Hause genommen werden können.

Außerdem wird live vor Ort ein Dach begrünt, alles unter Anleitung von Thomas Have-stadt (Klute Landschaftsgärtner, Sundern). Volker Knipp vom Naturschutzzentrum MK vermittelt Wissenswertes zu alten Obstsorten und bringt mit Hilfe möglichst vieler diese wieder in die Stadt.

Anmeldungen sind noch bis zum 22. September an: schlabberkappes@arnsberg.de mit dem Stichwort: „Akademie 6:99“ möglich.

