Aktives Neheim verschenkt Samstag 1500 Schutzmasken

Neheim. Bis zu 1500 kostenlose Mund/Nasen-Einwegmasken verteilt Aktives Neheim am Samstag in der Innenstadt.

Eine tolle Aktion: Aktives Neheim verteilt kostenlose Einwegmasken; und zwar am Samstag, 9. Mai, in den Neheimer Einkaufsstraßen und auf dem Wochenmarkt.

Bis zu 1500 kostenlose Mund/Nasen-Einwegmasken sollen laut Auskunft von Conny Buchheister unter die Leute gebracht werden.

„Mit der Aktion wollen wir all diejenigen erreichen, welche ‘versehentlich’ ohne Einwegmaske in der Stadt unterwegs sind oder deren Masken nach mehrtägigem Gebrauch nicht mehr sicher einzusetzen sind “ so der Citymanager weiter.