Alle zusammen für einen klingenden digitalen Adventskalender

Arnsberg/Sundern. Wir wollen Videos heimischer Chöre und Vereine zu musikalischem Adventskonzert im Netz zusammenführen. Schickt uns schnell Eure Links.

Es will nicht so recht klingen wie sonst. November und Dezember ist sonst die Zeit der großen Konzerte von Musikvereinen, Chören und Ensembles. Mit adventlicher weihnachtlicher Musik stimmen wir uns auf das Fest ein, kommen beim Zuhören in Kirchen, Schützenhallen und Aulen zur Ruhe und Besinnung. Das alles findet in diesem Jahr so nicht statt. Unsere Zeitung will dennoch für klingende Vorfreude sorgen. Wir starten einen digitalen musikalischen Adventskalender auf unserer Seite wp.de/arnsberg.

Mitmachen beim Konzert Chöre und Musikvereine oder auch Ensemble und Musiker aus der Region Arnsberg/Sundern, die mitmachen wollen, können sich mit einem auf You Tube eingestellten Musik-Video an dem digitalen Adventskalender und -konzert beteiligen. Die Videos sollten entweder aktuell eingespielt und auf You Tube sein (zum Beispiel bei digitalen Proben etc.) oder können auch aus den Jahren 2018/19 von Konzertauftritten stammen. Gerne dürfen uns auch jeweils zwei Beiträge vorgeschlagen werden. Bitte schicken Sie uns die Links der Stücke und Auftritte an m.haselhorst@westfalenpost.de, nennen Sie uns das Stück (Komponist, Arrangement) und auch ein paar Takte zu ihrem Chor/Musikverein und was sie eigentlich Weihnachten musikalisch geplant hätten.

Täglich wollen wir ein Kläppchen öffnen, täglich wollen wir ein Stück eines Chores, eines Orchesters oder eines Musikvereins aus der Region Arnsberg und Sundern auf unserer Internetseite prominent präsentieren, im Printteil Lust aufs Zuhören machen und es auf den verschiedenen Kanälen bewerben. Von Tag zu Tag wächst so das zusammen, was allen Musikfreunden in diesen Tagen doch eigentlich so sehr fehlt: Ein großes regionales Advents- und Weihnachtskonzert.

Deutsche Bank vergibt 4 x 250 Euro

Die Protagonisten dieses Adventskalenders und dieses digitalen Konzertes sind die Chöre und Musikvereine - gerne aber auch kleine Ensembles oder einzelne Künstler - aus unserer Region. Eben die, die all ihre Pläne für Konzerte und Auftritte aufgrund der Corona-Pandemie und der Kontaktbeschränkungen so früh über den Haufen werfen mussten. Und eben die, die seit Beginn der Pandemie so enorm unter den Einschränkungen leiden und ihren Probenbetrieb zeitweise oder gar komplett einstellen musste.

Mitmachen erwünscht. Foto: Manuela Nossutta / Funkegrafik NRW

Über die Probleme der Chöre und Musikvereine hatte unsere Zeitung schon in den vergangenen Wochen mehrfach im Rahmen einer gemeinsamen Aktion mit der Sparkassen-Stiftung berichtet, die großzügig Fördergelder an die „Vereine in Not“ ausschüttete.

Auch beim Adventskalender zeigt sich, dass Chöre und Musikvereine - wie auch außerhalb der Coronazeit -auf die Hilfe der heimischen Geldinstitute setzen können. Die Arnsberger Niederlassung der Deutschen Bank wird 4x250 Euro unter den Teilnehmern an dem digitalen Adventskonzert vergeben. Mit einem geschickten kleinen Link zu einem adventlichen Auftritt aus dem Vorjahr oder einem jetzt eingespielten Stück kann so möglicherweise ein wenig Geld in die aufgrund der fehlenden Auftritte so stark geschröpften Chor- oder Vereinskasse fließen.

Wichtig ist: Gewinnen können nur aktiv eingereichte Links auf die Stücke von Chören oder Musikern mit gemeinnützigem Vereinshintergrund.