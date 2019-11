Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Altersarmut in Zahlen

In Arnsberg beziehen aktuell 684 Menschen im Alter über 65 Jahren eine Grundsicherung, weil ihre Rente nicht zum Lebensunterhalt reicht. In Sundern sind es 142 Senioren.

Vor fünf Jahren waren es noch 558 in Arnsberg, in Sundern allerdings 146 - also sogar mehr. In Summe beider Städte stieg die Zahl der Altersgrundsicherungsempfänger in diesem Zeitraum aber um 17,2 Prozent an.

Allgemeine Soziale Beratungsstellen der Caritas gibt es bereits seit 1980. Inpetto-Beratungsstellen sind in Arnsberg (Clemens-August-Straße 15, 02931-545054; inpetto@caritas-arnsberg.de), Neheim (Schulstr. 10, 02932-83065; inpetto@caritas-arnsberg.de) und Sundern (Hauptstraße 111, 02933-98379515; info@inpetto-sundern.de)

Soziale Beratung bietet auch die Diakonie in Arnsberg (info@diakonie-ruhr-hellweg.de; 02931-1861; Ruhrstraße 74b)