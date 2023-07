Amtsstraße in Hüsten ab Juli teilweise gesperrt

Hüsten. Dringende Arbeiten an der Gasversorgungsleitung durch Westnetz machen die Einschränkungen notwendig. Mehr erfahren Sie hier

Damit auch in Zukunft die Versorgung zuverlässig gewährleistet ist, erneuert die Westnetz GmbH ab Montag, 31. Juli, die Gasversorgungsleitung in der Amtsstraße in Hüsten. In diesem Zuge überprüft Westnetz auch die Gas- und Stromhausanschlüsse und bringt diese bei Bedarf auf den neusten Stand der Technik.

Da die Baumaßnahme im Straßenbereich erfolgt, wird die Amtsstraße auf einer Länge von rund 50 Metern gesperrt. Aus dem Grund sind die Häuser auf der Amtsstraße nur von der Kettelerstraße oder der Ludgeristraße erreichbar. Die Bauzeit der gesamten Maßnahme beträgt zirka acht bis zehn Wochen. Die Westnetz GmbH bittet die Anwohnerinnen und Anwohner um Verständnis für die erforderlichen Arbeiten und den damit verbundenen Behinderungen und Sperrung.

