An der Ruhr in Arnsberg entsteht kein Hotel

Der Rat hat am Dienstagabend einmütig beschlossen, dass auf dem Grundstück des abgerissenen Arnsberger Hallenbads kein Hotel entstehen soll. Stattdessen sprach sich der Rat bei drei Enthaltungen dafür aus, dass die Fläche künftig als Bildungsstandort genutzt werden soll. Ungeklärt ist aber noch, ob die Freifläche gänzlich als öffentlich zugänglicher Bildungscampus am Eichholz oder zusätzlich auch als neuer Standort für die Mariannhill-Schule genutzt werden soll. Die Förderschule will nämlich ins Stadtzentrum umziehen, damit die Schüler besser ins Stadtgeschehen integriert werden können.

Optionaler Antrag der Grünen

„Uns fehlt noch ein beschlussfähiges Konzept zur Mariannhill-Schule, über das wir beraten und abstimmen können“, begründete der Fraktionssprecher von Bündnis ‘90 /Die Grünen, Thomas Wälter, den optionalen Antrag seiner Fraktion. Dieser optionale Antrag der Grünen wurde von der CDU-Fraktion geschlossen mitgetragen, allerdings mit dem Zusatz, dass bei beiden, sich eventuell auch ergänzenden Optionen auch eine für alle Schüler (inklusive Berufsschüler) zugängliche Mensa oder auch ein öffentliches Café in Betracht kommen sollte. Dem Antrag, der von CDU und Grünen nach einer zwischenzeitlich eingelegten, 15-minütigen Beratungspause eingebracht wurde, konnten sich auch SPD, FDP und AfD einstimmig anschließen.

Arnsberg Schüler werden in Minibussen zur Schule gebracht Die Caritas ist interessiert, den Standort der Mariannhill-Schule vom Schreppenberg ins Arnsberger Zentrum zu verlegen. Schüler werden in Minibussen zur Schule gebracht und wieder abgeholt. Die neue Mariannhill-Schule würde von etwa 110 Schülern besucht werden. Das Schulgelände muss eingezäunt werden. Dies ist eine Vorschrift, die eine Förderschule berücksichtigen muss.

Nur zwei Parlamentarier der Linken und der Fraktionslose Gerd Stüttgen enthielten sich der Stimme. Sie hatten sich dafür ausgesprochen, dass die Neu-Nutzung des Ex-Hallenbad-Gelände eindeutig der Mariannhill-Schule zugesprochen werden sollte. Auch den Redebeiträgen des SPD-Fraktionsvorsitzenden Gerd Stodollick und seines Fraktionskollegen Frank Dietzel war zu entnehmen, dass sich die SPD-Fraktion stark für den Bau einer neuen Mariannhill-Schule einsetzt, aber durchaus noch Flächenanteile sieht, auf denen sich ein Bildungscampus realisieren ließe.

Die Alternative „Hotel-Bau“ wurde in der Ratssitzung kaum noch debattiert. „Die Arnsberger Altstadt sollte Standort für die Schaffung zusätzlicher Hotelkapazität sein“, meinte Thomas Wälter im Rat und gab damit offenkundig eine Mehrheitsmeinung wieder. Denn kein Ratsmitglied setzte sich in einem Redebeitrag explizit für den Bau eines Hotels an der Ruhr ein. CDU-Fraktionsvorsitzender Jochem Hunecke sprach sich allerdings prinzipiell für die Schaffung von mehr Hotelkapazität in Alt-Arnsberg aus, um den Tourismus weiter zu fördern.

Ziel: Rückfluss von Fördergeld verhindern

Ein wichtiges Argument, das Ex-Hallenbad-Gelände künftig als Bildungsstandort zu nutzen, war für Hunecke der mögliche Rückfluss von Fördermitteln, die das Land NRW der Stadt Arnsberg für die Gestaltung des Bildungscampus bereits zugesagt hatte. Denn die Stadt Arnsberg muss in diesem Jahr zumindest einen Teil der 2018 zugesagten Fördermittel in Höhe von 556.000 Euro baulich umsetzen, um zu verhindern, dass der gesamte Betrag von 556.000 Euro wieder ans Land zurückfließt. Deshalb besteht durchaus ein kommunalpolitisches Interesse, zumindest auf einem Teil des Ex-Hallenbad-Areals den Bildungscampus zu errichten und somit zumindest einen Teil des Fördergeldes zu sichern.

Auch für den Abriss des Hallenbads waren damals 305.000 Euro an Landesfördermitteln geflossen. Inklusive des städtischen Eigenanteils an den Abrisskosten kamen so 395.000 Euro zusammen. Beim Grundstücksverkauf durch die Stadt könnte der Bauherr der Mariannhill-Schule eventuell einen Aufpreis von 395.000 Euro zahlen müssen. Dies hätte die Stadt einem Investor auferlegt, der ein Hotel gebaut hätte.