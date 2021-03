Neheim: Angeklagter droht seiner Großfamilie

Neheim. 35-jähriger Zuwanderer aus dem Irak drangsaliert seine ihm nach islamischen Recht angetraute Frau und weitere Mitglieder der Großfamilie.

„Der Angeklagte ist als eine querulantische, paranoide Persönlichkeit einzustufen“, erklärte der Sachverständige, ein Facharzt für Psychiatrie, in seinem Gutachten vor dem Amtsgericht. Diese Feststellung ergab sich auch aus der Vielzahl der ihm von der Staatsanwältin vorgeworfenen Straftaten.

Irakische Großfamilie

In 2020 sollte er, der er mit einer Frau einer irakischen Großfamilie aus Neheim nach islamischen Recht verheiratet war, 18 Straftaten begangen haben. Diese hatten sich ausschließlich gegen verschiedene Personen der genannten Familie, speziell gegen seine Frau, gerichtet, die mittlerweile von ihm getrennt ist. Etliche Familienmitglieder verfolgten den Prozess als Zuschauer, einige sagten als Zeugen aus. Sie gaben übereinstimmend an, von dem Angeklagten über Monate drangsaliert worden zu sein.

Bewährung und Strafaussetzung Bewährung bedeutet, dass eine verhängte Freiheitsstrafe ausgesetzt wird, das heißt der Verurteilte bleibt in Freiheit. Hintergrund ist, dass der Verurteilte Gelegenheit erhalten soll, durch gute Führung während der Bewährungszeit Straferlass zu erhalten. Die Strafaussetzung ist nur möglich bei Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren. Die Bewährungszeit beträgt zwischen zwei und fünf Jahre. Gibt der Verurteilte in dieser Zeit keinen Anlass zum Widerruf der Strafaussetzung (neue Straftat), wird ihm die Strafe nach Ablauf der Bewährung erlassen.

Von dem Zeitpunkt an, als sich seine Frau von ihm getrennt hatte, begann er mit Drohungen, Nötigungen, Beleidigungen und Körperverletzungen. Er terrorisierte die Familienmitglieder, indem er in Telefonaten deren Tod ankündigte: „Wenn ich von dir nicht 5000 Euro bekomme, bringe ich dich um, werde dich vergewaltigen und deine Familie vernichten“, verängstigte er die Zeugen damals. Er soll sogar seine ehemalige Frau mit beiden Händen derart gewürgt haben, dass sie kaum noch Luft bekam und Todesängste ausstand. Ein weiteres Mal schlug er sie mit einer Stange eines Lattenrostes.

Seit 2015 in Deutschland

Bei dem Angeklagten handelt es sich um einen 35-jährigen Asylbewerber, der seit 2015 in Deutschland lebt. Er bezog bis zu seiner Untersuchungshaft Hartz-IV. Die Staatsanwältin hatte dem Mann, der vor seiner Inhaftierung in Neheim lebte, in sechs Anklagepunkten die zuvor angeführten Straftaten vorgeworfen. Dr. Lessmann, Facharzt für Psychiatrie, attestierte dem Angeklagten trotz seiner Persönlichkeitsstörung volle Schuldfähigkeit. Sein Proband mit überhöhtem Selbstwertgefühl sehe sich selbst als Opfer. „Ich habe Angst vor der Familie. Es sind alle Gangster. Ich bin das Opfer“, so gab er sich bei der Untersuchung durch den Facharzt.

Nach der Beweisaufnahme hatte die Staatsanwältin keine Zweifel, dass ihre Vorwürfe berechtigt waren. Sie beantragte für den dreimal vorbestraften Mann eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten zur Bewährung. Bewährung nur deshalb, weil es die erste Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe sei. Das Gericht schloss sich dem Antrag der Staatsanwaltschaft nicht ganz an. Es verhängte eine Freiheitsstrafe von einem Jahr zur Bewährung und bemerkte, dass es kaum möglich sei, alle Straftaten aufzuarbeiten. „Wir haben es hier mit zwei Parteien mit viel Temperament zu tun. Es wird nur Ruhe geben, wenn der Angeklagte, so wie er angekündigt hat, zu seinem Bruder in eine andere Stadt zieht.“