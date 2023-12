Angetrunken: Arnsberger Autofahrer spricht Polizei selbst an

Arnsberg Nach einem Unfall spricht ein unbeteiligter Fahrer die Polizei an - mit einer Alkoholfahne.

Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr nahmen Polizeibeamte der Polizeiwache Arnsberg in der Casparistraße in Arnsberg-Uentrop einen Verkehrsunfall auf. Gegen 20.40 Uhr erschien ein 78-jähriger Arnsberger mit seinem PKW an der Unfallstelle. Der gänzlich Unbeteiligte verließ seinen Pkw, um augenscheinlich eine Frage an die Beamten zu richten. Dabei wurden eine deutliche Gangunsicherheit und Alkoholgeruch in der Atemluft fest-gestellt. Bei dem Betroffenen wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt- dieser verlief positiv.

Das könnte Sie auch interessieren

Dem 78-jährigen wurde in der Polizeiwache Arnsberg eine Blutprob eentnommen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg