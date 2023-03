Anke K. von Brautmoden Neheim: Vintage-Boho-Style hält sich

Anke Keimer ist die Inhaberin des Brautmodengeschäfts La Fiancée Brautmoden Concept in Neheim. Sie weiß, wo Trends gesetzt werden und was Bräute von heute sich wünschen.

Neheim. In „Meine Hochzeit“ geht es diesmal um moderne Brautmoden. Anke K. von La Fiancée Brautmoden Concept in Neheim sieht Vintage-Boho-Style im Trend.

Kaum ist das Ja ausgesprochen, geht es für die meisten Brautpaare auch direkt an die Planung. Und welches Thema dürfte vielen Bräuten da als Erstes in den Sinn kommen? Natürlich – das Brautkleid. Weiß sollte es sein, pompös, glanzvoll – oder doch eher schlicht und unauffällig?

Eine der ersten Adressen wäre da beispielsweise das La Fiancée Brautmoden Concept in Neheim, geführt von Anke Keimer und ihrem kompetenten Team. Vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen der Braut und ihrem Gatten in allen Fragen rund um die Brautmode zur Verfügung.

Anke Keimer war ursprünglich im Einzelhandel tätig und fand 2007 ihren neuen Wirkungsbereich, nachdem sie gesucht hatte – Brautmode. Zunächst startete sie zu Hause in ihren privaten Räumlichkeiten mit nur wenigen Kleidern in der Auswahl und auf Bestellung. Darauf baute sie dann in den kommenden Jahren ihr Kleinunternehmen weiter auf und zog in eine Etage eines Wohnhauses um.

Brautmoden Neheim verkaufte 30 bis 50 Brautkleider je Monat

Der erste kleine Laden mit Terminen auf Anfrage war geboren. Anke Keimer machte durch Weiterempfehlung auf sich aufmerksam und mit dem wachsenden Terminkalender mussten schließlich auch ein richtiger Verkaufsraum gefunden werden. 2010 eröffnete sie das erste Geschäft auf 125 Quadratmetern an der Mendener Straße und zog 2017 in den großen Laden am Anfang der Mendener Straße um. Im Laden gibt es auch eine eigene Schneiderei, um die Kleider direkt vor Ort anzupassen.

Bei Brautkleidern gibt es generell eine Vorlaufzeit von etwa sieben Monaten und durch die aktuelle Lage, da Stoffe teilweise aus Asien oder Ostdeutschland stammen, ist auch mit längeren Wartezeiten zu rechnen. Es gibt aber auch Kleider, die im direkten Abverkauf sind und quasi sofort mitgenommen werden können.

Fließend, schlicht mit Spitze - dahin geht der Brautmodentrend. Aber auch der Vintage-Boho-Style keimte wieder auf und hält sich seither fest in der Brautmode. Foto: Thora Meißner

Vor Corona wurden durchschnittlich im Monat 30-50 Brautkleider verkauft und darauf hofft Anke Keimer natürlich im kommenden Jahr auch wieder. „Corona war eine harte Zeit und dieses Click und Collect aus dem stationären Einzelhandel konnten wir halt nicht anbieten“, berichtet Anke Keimer über die Krisenzeit während der Lockdowns.

„Dann kommen viele Bräute ja mit Begleitungen und plötzlich durften nur noch ein bis zwei Leute mitkommen, die auch noch einen Test nachweisen mussten. Das hat vielen Bräuten die Freude am Brautkleidkauf genommen.“ Der Aufschwung ließe noch etwas auf sich warten und es sei noch nicht wieder so wie vor dem Beginn der Pandemie. „Aber so langsam werden Hochzeiten ja auch wieder in größerem Rahmen gefeiert, was bei den Bräuten hoffentlich auch die Lust an schönen Roben aufleben lässt.“

Das La Fiancée hat sich inzwischen fest etabliert und ist regional wie auch überregional bekannt. Über Social Media lässt sich das bunte Treiben im Laden mitverfolgen und natürlich hier und da einen kleinen Blick auf die wunderschönen Kleider erhaschen.

Vintage-Boho-Style ist wieder modern

Aber was trägt Braut denn heute? Was sagt die Expertin vor Ort zur aktuellen Brautmode? Welche Trends haben sich seit den 2000er Jahren gehalten? Welche Trends sind 2023/2024 möglicherweise zurück? In den letzten fünf Jahren keimte der Vintage-Boho-Style auf und hält sich seither fest in der Brautmode von heute. Diese Roben sind leicht, mit etwas Stickerei und fließenden Stoffen, ähnlich wie man es aus den 1970er Jahren kennt, nur mit modernen Schnitten und Mustern.

„Üppige Prinzessinnenkleider werden aber auch noch gerne gekauft“, erklärt Anke Keimer zur aktuellen Brautmode, „Der Trend geht aber eher zu weniger.“ Denn die Braut von heute möchte sich gut bewegen können oder auf ihrer Sommerhochzeit auch gerne etwas Luftiges tragen. Bei den Accessoires wird mehr auf Natürlichkeit gesetzt, mit frischen Blumen und Blumenkränzen. Anke Keimer berichtet: „Der Schleier ist tatsächlich nach wie vor ein Accessoire, was gut verkauft wird. Aber auch da nichts Pompöses, sondern eher fließend, leicht und schlicht in Softtüll.“

Wer sich gerne Hochzeitssendungen im Fernseher anschaut, wird vor einigen Jahren noch über den Sneaker als Brautschuh entsetzt gewesen sein. Heute ist dieser, ähnlich wie die Jeansjacke zum Kleid, kaum noch wegzudenken, denn Brautmode soll eben auch bequem sein. „Der klassische Bolero, den es früher mal gab, ist nicht mehr angesagt.“ War der Stilbruch vor Jahrzehnten noch verpönt, gehört es inzwischen zum Style. Dabei dürfen es auch mal Bikerboots oder bunte Kleider zum schönsten Tag im Leben sein.

Reinweiße Kleider verkauft Anke Keimer seit Jahren schon nicht mehr. Ivory, blush oder Nudetöne sind auch in unserer Region die bevorzugten Farben, ganz im Trend der aktuellen Mode. Für das Standesamt werden gerne kürzere Kleider gewählt oder in Form von Mix-and-Match-Varianten, bei denen zu einem Plisseerock in mint oder rosa schon mal gerne ein schlichtes Oberteil kombiniert wird. „Die Marlene Hose ist auch ein großes Thema, aber auch der Jumpsuit.“

Diese Trends aus den letzten Jahren haben sich durchgesetzt und auch in 2023/2024 werden es Boho-Roben sein. „Klare Linien ohne viel Schnick-Schnack und Spitze ist nach wie vor ein Thema.“ Dabei ist die Spitze eine etwas gröbere Häkelspitze, aber nicht mehr zu verwechseln mit Omas Tischdecke, sondern in moderner Form. Zu den Prinzessinnenkleidern gesellt sich inzwischen der Glitzertüll als Hingucker, der in mehreren Lagen untergenäht werden kann. „Vor einigen Jahren kam dann noch mal eine abnehmbare Schleife als Zierde für den Rücken des Kleides, aber das hat sich nicht durchgesetzt.“

Hochzeitsmode für den Mann in Neheim

Spezialisierte Herrenausstatter für die Mode des Bräutigams finden sich im Raum Arnsberg kaum. Der Tipp von der Fachfrau wäre - abseits der Großstädte - Iserlohn, Lüdenscheid oder Westenfeld. Klassische Anzugsmode für diverse Anlässe gibt es natürlich auch noch vor Ort in den Geschäften. Um sich auf dem Laufenden zu halten oder sich über Anbieter in der Region zu erkundigen, eignen sich Brautmessen besonders und Anke Keimer hofft, die Messe in der Balver Höhle, bei der sie auch Stücke aus dem La Fiancée präsentiert, in diesem Jahr wieder aufleben lassen zu können.

