Bereits in den Jahren 2019/20 ist die Neheimer Straße „Trift" saniert worden. Insbesondere an den Kosten für Straßenbau, Gehwege und Parkstreifen hatten sich anliegende Grundstückseigentümer zu beteiligen. Wegen der neuen Landesförderrichtlinie zahlen sie aber 50 Prozent weniger als bei Straßenbaumaßnahmen, die vor 2018 in die Stadthaushaltsjahre eingestellt wurden