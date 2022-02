Anonyme Bestattung in Arnsberg: Einsam auf dem letzten Weg

Der Waldfriedhof an der Sunderner Straße in Arnsberg. Auch dort werden sogenannte ordnungsbehördliche Bestattungen vorgenommen (Symbolbild).

Arnsberg. Die anonyme Bestattung des Arnsberger Originals Wolfgang Otte hat Menschen betroffen gemacht. Doch die Stadt muss sich an die Gesetze halten.

Die anonyme Beisetzung des bekannten Arnsberger Originals Wolfgang Otte, die damit den persönlichen Abschied verwehrte, hat viele Bürgerinnen und Bürger aufgewühlt. Sie hielten und halten einen solchen Vorgang für würdelos. Wie es die frühere Schiedsfrau Ingrid Dormann in einem Leserbrief ausdrückte: „Gern hätte ich ihm die letzte Ehre erwiesen, indem ich ihn auf dem letzten Gang begleitet hätte.“ Doch die Stadt hat in derartigen Fällen keine andere Wahl. Dies ergab eine Nachfrage unserer Zeitung zu Sozialbegräbnis und anonymer Bestattung.

Dabei stellt die Stadtverwaltung aber zunächst einmal klar: „Ein Sozialbegräbnis oder eine ordnungsbehördliche Bestattung, wie es bei uns heißt,“ so deren Sprecher Frank Albrecht, „ist keine spezielle Bestattungsform für Sozialfälle oder Menschen, die sich die Bestattung nicht leisten können. Es ist lediglich eine Bestattung, die vom Staat bezahlt wird.“

In der Regel handele es sich bei einem solchen Sozialbegräbnis um ein anonymes Urnengrab. „Eine der acht möglichen Grabarten, die nach der Friedhofssatzung der Stadt Arnsberg zur Verfügung stehen.“

Eine solche ordnungsbehördliche Bestattung werde aber erst dann veranlasst, wenn keine Hinterbliebenen vorhanden seien oder die vorhandenen Hinterbliebenen ihrer Verpflichtung zur Bestattung nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen würden. Rechtsgrundlage dafür sei das Bestattungsgesetz NRW, das auch eine konkrete Reihenfolge der verpflichteten Angehörigen vorschreibe.

Sozialbegräbnis und anonyme Bestattung in Arnsberg: So ist die Gesetzeslage

Anonyme Bestattungen würden aber oft auch ganz bewusst gewählt: „Die Verstorbenen wollen so ihren Angehörigen die belastende Verpflichtung der Grabpflege ersparen. In diesen Fällen zahlt natürlich nicht der Staat für die Beisetzung.“

Das anonyme Urnengrab, so Frank Albrecht weiter, sei nach der Aschenausstreuung auf dem Streufeld die preislich günstigste Bestattungsart in der Stadt Arnsberg. „Aber weil eben eine Sozialbestattung vom Steuerzahler getragen wird, sind wir in diesen Fällen zu Sparsamkeit verpflichtet und müssen daher die günstigste Form wählen.“ Meist käme aber dennoch die zweitgünstigste Variante zum Zuge - die Urnenbestattung. „Denn eine Ausstreuung muss vom Verstorbenen zuvor schriftlich verfügt worden sein.“ Was meistens nicht der Fall sei.

Das anonyme Urnengrab könne somit von jedem gewünscht werden „und ist damit explizit kein Grab für sozial schwache Menschen“. Und Albrecht belegt dies mit Zahlen: Das anonyme Urnengrab wurde danach in 2021 insgesamt 39 Mal gewählt, was etwa einem Anteil von fünf Prozent an allen Bestattungen entspreche. Von den 39 Bestattungen in einem anonymen Urnengrab waren wiederum laut Stadt nur 15 ordnungsbehördlich – also ein „Sozialbegräbnis“. In 24 Fällen dagegen wurde diese Art der Bestattung bewusst ausgewählt.

Aber was überhaupt ist ein anonymes Urnengrab? Bei einer solchen Bestattungsform, erläutert Frank Albrecht, werde die Urne auf einem Rasenfeld anonym beigesetzt. „Weder der Bestatter noch Angehörige kennen vorab diese Stelle“. Auf Wunsch könne jedoch an einer am Grabfeld aufgestellten Stele der Name der beigesetzten Person kostenfrei auf einem Schild angebracht werden.

Anonyme Bestattung in Arnsberg: Abschied vom Verstorbenen möglich

Die Teilnahme an einer solchen anonymen Bestattung sei vom Gesetz her nicht erlaubt – mit Ausnahme natürlich des Bestattungspersonals. „Es geht eben darum, dass die Lage des Grabes anonym bleibt.“ Denn sei die Grabstelle Angehörigen oder Freunden bekannt, würden dort oft Kerzen, Blumen oder Gestecke abgelegt, die bei der regelmäßigen Pflege des Grabfeldes erst abgeräumt werden müssten. „Dies führt dann bei den Angehörigen zu Unmut und verursacht auf der anderen Seite weiteren Personaleinsatz und damit Kosten.“

Der Ausschluss von der Beisetzung, stellt der Stadtsprecher noch einmal ausdrücklich klar, bedeute aber keinesfalls, dass man sich von den Verstorbenen nicht verabschieden dürfe: „Trotz der Anonymität kann eine Trauerfeier oder eine Verabschiedung an der Urne stattfinden.“ Dies zum Beispiel in Räumlichkeiten des Bestatters, in oder vor der Friedhofskapelle oder an anderer Stelle auf dem Friedhof. „Lediglich die anschließende Begleitung zur Grabstätte mit dem Herablassen der Urne entfällt.“

Unter ganz besonderen Umständen seien jedoch auch Ausnahmen möglich. Was aber nur über die Bestatter beantragt werden könne.