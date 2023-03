Antrag von CDU und Grünen: Stadt soll Hubertushaus kaufen

Arnsberg/Müschede. CDU-Fraktion sowie Fraktion Bündnis 90/Die Grünen regen an, die Stadt Arnsberg möge das Pfarrheim (Hubertushaus) in Müschede kaufen

In einem gemeinsamen Antrag an Arnsbergs Bürgermeister Ralf Paul Bittner haben CDU-Fraktion sowie Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im Rat der Stadt Arnsberg vorgeschlagen, die Stadt Arnsberg möge das Pfarrheim (Hubertushaus) in Müschede kaufen:

Die Verwaltung soll „mit der Kirchengemeinde St. Petri Hüsten Verhandlungen über den Erwerb aufnehmen, denn im Gebäude könne künftig die OGS der Grundschule untergebracht werden, darüber hinaus ggf. auch eine dringend benötigte Großtagespflege und u. U. ein Probenraum für die musikalischen Vereine des Dorfes“.

Begründung für OGS

Im Zuge der Immobilienstrategie der Kirchengemeinde St. Petri Hüsten, zu der Müschede gehört, gibt es konkrete Überlegungen, das Pfarrheim „Hubertushaus“ aus dem Jahr 1979 zu verkaufen. Das Pfarrheim befindet sich in unmittelbarer Nachbarschaft der Müscheder Grundschule.

Aufgrund steigender Schülerzahlen bestehe großer Raumbedarf an der Grundschule, so CDU und Grüne. Aktuell gibt es fünf Klassenräume. In den nächsten Jahren wird die Schule wieder komplett zweizügig, so dass acht Klassenräume benötigt werden. Zudem wird schon jetzt entsprechender Raumbedarf für die OGS benötigt. Durch den Erwerb des Pfarrheims könnte hier die OGS untergebracht werden. Dies würde dazu führen, dass weitere Räume, die bisher durch die OGS genutzt werden, als Klassenräume hergerichtet werden können. Diese Variante sei sicherlich schneller und deutlich kostengünstiger zu realisieren als ein kostenintensiver Anbau an der Grundschule, was die Alternative wäre, heißt ei Antrag weiter.

Großtagespflege

Darüber hinaus fehlen seit mehreren Jahren zahlreiche Kindergartenplätze im Dorf, insbesondere U3. Diesem Problem soll in Absprache mit der Verwaltung, durch eine Großtagespflege begegnet werden. „Leider konnten bis heute keine passenden Räumlichkeiten gefunden werden. Es wäre also denkbar, im Untergeschoss Räumlichkeiten des Pfarrheims an eine Großtagespflege zu vermieten, sofern das gesamte Gebäude nicht durch die OGS benötigt wird“, regen die Antragsteller an.

Begründung Ehrenamt

Seit langem proben die drei Müscheder Vereine Musikverein, Spielmannszug und Chor nachmittags bzw. abends in der Pausenhalle der Grundschule. Diese wird täglich genutzt. Alle Vereine haben Zuwachs und leisten enorme Kinder- und Jugendarbeit für das Dorf. Da die Pausenhalle seit 2022 von der OGS mitgenutzt – und künftig sicher noch stärker genutzt wird, ist ein Probebetrieb hier immer weniger möglich. Die Unterbringung der OGS im Pfarrheim würde dazu führen, dass die Pausenhalle als Probenraum bestehen bleibt. Alternativ sollte überlegt werden, ob das Pfarrheim als eine Art Bürgerzentrum durch die Vereine zum Proben genutzt werden kann. Hier wäre allerdings auch ein Lagerraum für die Vereine nötig, der sich aktuell in einem Anbau der Pausenhalle befindet.

Städtebaulicher Aspekt

Die große Stärke Müschedes ist ein zusammenhängender Dorfmittelpunkt bestehend aus Schule, Kirche, Pfarrheim, Schützenhalle, Feuerwehrgerätehaus und Dorfplatz. Im Zentrum dieser Gebäude steht das Pfarrheim. Die Außenflächen werden als öffentliche Verbindungswege genutzt und verbinden den Dorfmittelpunkt miteinander. Der Erwerb durch die Stadt würde dies sichern. Bereits im Mai 2022 wurden diese Überlegungen im Müscheder Bezirksausschuss angestellt; die Stadtverwaltung hielt sich seinerzeit eher bedeckt.

Der Antrag stand nun auf der Tagesordnung der Ratssitzung am vergangenen Donnerstag – der Rat hat beschlossen, ihn in den nächsten Sitzungslauf zu geben.

