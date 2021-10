Arnsberg: 24-jährigen Mann geschlagen und getreten

Bei einem Streit zwischen zwei Azubis und drei noch unbekannten Männern wurde ein 24-jähriger Mann auf der Straße „Altes Feld“ schwer verletzt.

Arnsberg. Nach einer Körperverletzung in der Nacht zum Mittwoch, 20. Oktober, im „Alten Feld“ sucht die Polizei nach drei jungen Männern. Nach ersten Erkenntnissen waren zwei Auszubildende um 23.55 Uhr auf der Straße „Altes Feld“ von drei jungen Männern angesprochen worden. Es entstand ein Streit, in dessen Verlauf ein 24-jähriger Mann aus Netphen von den drei Männern zu Boden gerissen wurde. Anschließend wurde er geschlagen und getreten. Anschließend flohen die Täter. Der 24-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei wurde erst später über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

Beschreibung der drei gesuchten Männer

Die drei etwa 20 bis 25 Jahre alten flüchtigen Männer werden wie folgt beschrieben: Einer ist 1,80 Meter groß, schlank, hat blonde kurze Haare und trug eine schwarze Bomberjacke; und schwarze Jogginghose (Marke Adidas); er sprach mit osteuropäischen Akzent (vermutlich russisch). Der zweite Täter ist etwa 1,85 Meter groß, hat ein südländisches Aussehen, stabile Statur; schwarze kurze Haare, Vollbart, braune Augen; er trug einen weißen Strickpullover; schwarze Jeans sowie weiß-schwarze Nike-Airforce-Sneakers; der dritte Täter ist etwa 1,85 Meter groß, hat ein südländisches Aussehen, stabile Statur; schwarze Haare (Undercut), Dreitagebart, braune Augen und trug eine schwarze Steppjacke.

Die Kriminalpolizei fragt: Wer war Zeuge von der Auseinandersetzung? Wem sind die drei unbekannten Männer in der Nacht zum Mittwoch zwischen 23:30 Uhr und 00:30 Uhr im Alten Feld aufgefallen. Wer kann Angaben zu den Tätern machen?Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg