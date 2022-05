Arnsberg: 2500 Besucher beim Familienfest im Solepark Hüsten

Hüsten. Das Familienfest der Stadt Arnsberg im Solepark Hüsten am Samstag war ein voller Erfolg. Rund 2500 Besucher kamen bei bestem Wetter.

Die Bedingungen konnten besser nicht sein: Beim Familientag der Stadt Arnsberg im Solepark strahlte die Sonne mit den Besuchern um die Wette.

Auf Initiative des Jugendamtes hatte die Stadt Arnsberg zum diesjährigen Internationalen Familientag eingeladen, Vielfalt zu feiern und einige der Angebote von Vereinen und Initiativen der Stadt kennenzulernen. Gleichzeitig wurde im Rahmen des bundesweiten Tag der Städtebauförderung das Stadterneuerungsprojekt Sole Park Hüsten der Öffenltichkeit vorgestellt.

Spielangebote im Solepark. Foto: Stadt ArnsBerg

Neben vielen abwechslungsreichen Aktionen, die von Vereinen und verschiedensten Gruppen der Stadt getragen wurden, informieren außerdem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jugendamtes, die zahlreichen freien Jugendhilfeträger, Netzwerke und Vereine über ihre Arbeit und Angebote für Kinder und Familien. Haupt- und ehrenamtlich Beschäftigte stellten sich und ihre Angebote vor und standen zum Austausch bereit.

Viele Initiativen stellten sich in Hüsten vor. Foto: Stadt Arnsberg

Das Jugendamt der Stadt Arnsberg schätzte am Samstagnachmittag noch gut eine Stunde vor Ende der Veranstaltung, dass rund 2500 Besucherinnen und Besucher in den Solepark gekommen seien. Für das Rahmenprogramm, so Christian Eckhoff vom Familienbüro der Stadt Arnsberg, sorgten rund 15 Initiativen und Vereine sowie das Jugendamt mit all seinen Abteilungen.

