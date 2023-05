Arnsberg: 26 Königinnen geben sich in Wennigloh die Ehre

Wennigloh. Gut besucht ist am Samstagnachmittag das Königinnentreffen in Wennigloh.

Zum Königinnentreffen der St. Franziskus-Xaverius-Schützenbruderschaft Wennigloh konnten am Nachmittag des 6. Mai Hauptmann André Westermann und sein Stellvertreter David Mannchen 26 Majestäten im Freizeitheim der Schützenhalle begrüßen. Damit erfreute sich dieses traditionelle Treffen, wie bereits in den Vorjahren, erneut einer großen Beliebtheit.

Unter den Würdenträgerinnen war natürlich auch die amtierende Schützenkönigin des Bergdorfes Denise Wodke. Zuvor hatten am Vormittag die Königinnen wieder einen gemeinsamen Ausflug unternommen: Ihr Weg führte die Majestäten nach Lippstadt in die „Peters Schoko-Welt“. In diesem Schokoladenmuseum konnte so manche süße Leckerei probiert werden, und die Zeit verging wie im Flug.

Überblick und Ausblick

Im Verlauf des nachmittäglichen Kaffeetrinkens im Freizeitheim erhielt nach einer herzlichen Begrüßung der Anwesenden durch Hauptmann André Westermann die dienstälteste anwesende Königin Annemarie Kaiser, geborene Schlinkmann, die im Jahr 1950, also vor sage und schreibe 73 Jahren mit Johann Westermann in Wennigloh regierte, einen Blumenstrauß zum Dank für ihr Kommen.

Danach gab der Schützenhauptmann den Königinnen einen Überblick über die Ereignisse des vergangenen Jahres. Außerdem stellte er die in den vergangenen Monaten durchgeführten Modernisierungsmaßnahmen in und an der Schützenhalle vor und erläuterte, dass die Vogelstange in diesem Jahr vom ehemaligen Sportplatz an die Schützenhalle umgesetzt und dort auch der neue Wennigloher Schützenkönig ermittelt wird. Zum Abschluss wünschte er den Königinnen noch einen schönen Nachmittag.

In trauter Runde wurden dann noch zahlreiche Anekdoten aus den Regentschaftsjahren der anwesenden Majestäten ausgetauscht, und man verabredete sich bereits für das nächstjährige Königinnentreffen.

