Arnsberg: 40 Ordner sorgen für reibungslosen Demo-Verlauf

Neheim Über 2000 Teilnehmer werden am Freitag bei Neheimer Demo gegen Rechtsextremismus und für Demokratie erwartet. So läuft die Organisation

Es dürfte die größte Kundgebung werden, die Arnsberg seit velen Jahren erlebt hat. Zur Demonstrationsveranstaltung „Arnsberg ist bunt“ gegen Rechtsextremismus und für Demokratie und Toleranz erwarten die überparteilichen Veranstalter am Freitag, 2. Februar, auf dem Neheimer Markt mehr als 2000 Teilnehmer. Mit-Organisatorin Anna-Lena Brandt will nicht ausschließen, dass es sogar 3000 Menschen sein werden, die ein Zeichen setzen wollen.

Das Unterstützernetzwerk ist in den vergangenen Tagen weiter gewachsen - rund 130 Vereine, Initiativen, Parteien, Firmen, Gruppierungen und Institutionen unterstützen den Protest. Das entspricht dem Wunsch der Veranstalter, die eine Bewegung aus „der Mitte der Gesellschaft“ heraus initiieren wollten. Los geht es um 16.30 Uhr auf dem Neheimer Markt. Die ursprüngliche Idee eines Protestzuges vom Bexleyplatz zum Markt wurde verworfen, als klar war, dass die Teilnehmerzahl vierstellig werden dürfte. „Auf den Markt passen aber genug Leute drauf“, sagt Polizeisprecher Michael Schemme.

Die Polizei im Hochsauerlandkreis wird bei der Demo anwesend sein. „In entsprechender Stärke“, sagt Michael Schemme, „allerdings liefen bislang alle Proteste im Kreis völlig unproblematisch“. Zeitgleich werden Beamte auch in Sundern und in Brilon bei einem Protest gegen Rechtsextremismus vor Ort sein. Verkehrsleitend wird die Polizei nicht eingreifen müssen, weil die Demo - anders als 2020 bei den Corona-Demos in Neheim - an einem Platz bleibt.

Für Ordnung und Begleitung werden auch Mitarbeitende des Ordnungsamtes der Stadt Arnsberg sorgen. Die Veranstalter selber müssen und werden aber auch 40 Ordner stellen müssen, die auf einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung schauen sollen. Geachtet werden muss zum Beispiel auch darauf, dass Protestschilder und ihre tragenden Stangen nicht zu groß sind. Extra-Parkplätze werden nicht eingerichtet. „Da sollten die normalen Parkflächen reichen“, sagt Anna Lena Brandt und verweist auf Parkräume wie an der Ackerstraße und die Parkhäuser in Neheim. Ohnehin haben sich viele Gruppen auch schon Busse besorgt, um anzureisen. Trotz des Streiks im Öffentlichen Personennahverkehr werden in Arnsberg auch die Busse fahren - die Verkehrsgesellschaft RLG wird nicht bestreikt.

Die Veranstaltung mit diversen Redebeiträgen (ohne Politiker) und musikalischen Einlagen des Sängers Florian Fussel von der Band „Arkaden“ und des ukrainischen Frauenchores Sundern wird von Carolin Linke moderiert und soll rund eine Stunde dauern. Der Bühnenaufbau beginnt schon am Freitagmorgen um 8 Uhr auf dem Markt.

