Arnsberg: 50 Jahre Mitgliedschaft in der SPD

Bruchhausen. Ehrung für Ewald Hille und Werner Osthoff beim Jahresempfang der Sauerländer SPD in Bruchhausen.

Im Rahmen des Jahresempfanges der Sauerländer SPD in der Rodentelgenkapelle in Bruchhausen wurden Ewald Hille und Werner Osthoff für ihre 50-jährige Mitgliedschaft in der SPD geehrt. Unterbezirksvorsitzender MdB Dirk Wiese würdigte die Jubilare für Ihre aktiv gelebte Mitarbeit.

Eine besondere Überraschung hatte Ortsvereinsvorsitzender Frank Neuhaus am Jubeltag für die Jubilare parat. Für Ihre großen Verdienste in der SPD hatte sich der Vorstand Ortsvereins Bruchhausens einstimmig dafür ausgesprochen, Ewald Hille und Werner Osthoff für die Willy-Brand-Medaille vorzuschlagen. Die SPD spricht mit dieser Auszeichnung den Dank und die Anerkennung für die in besonderer Weise gelebte Verbundenheit der Geehrten zu den Werten der SPD “Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität“ aus.

Ortsvereinsvorsitzender Frank Neuhaus: „Ewald Hille war von 1985 bis zum Jahre 2000 Vorsitzender des SPD Ortsvereins Bruchhausen und zwei Jahrzehnte direkt gewähltes Ratsmitglied in Bruchhausen. Er war die ständige verbindende und ausgleichende Kraft in der SPD in Bruchhausen, in Arnsberg und darüber hinaus auch in der Gesellschaft, besonders natürlich in Bruchhausen. Werner Osthoff ist als überzeugter Gewerkschafter ein Garant für klare Worte. Als langjähriges Mitglied im Vorstand des Ortsvereins und aufrichtiger und sehr verlässlicher Sozialdemokrat hat er mit seinem Eintreten für die ‚kleinen Leute‘ mit seiner Meinung nie hinter dem Berg gehalten und sich so immer für dafür eingesetzt, dass auch der ‚ganz normale Malocher‘ Gehör findet.“

