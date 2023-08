Arnsberg: 67-Jähriger vom eigenen Auto überrollt

Mit dem Rettungshubschrauber musste der Arnsberger in eine Klinik geflogen werden (Symbolfoto).

Arnsberg. Mit dem Rettungshubschrauber wurde ein Arnsberger nach einem Unfall am frühen Donnerstagmorgen in eine Spezialklinik geflogen.

Ein 67-jähriger Arnsberger wurde am Mittwochmorgen, gegen 5.50 Uhr, auf einem Parkplatz im Westring von seinem eigenen Fahrzeug überrollt. Nach Abstellen des Autos stieg der Mann aus. Plötzlich setzte sich der Wagen in Bewegung, riss den Mann um und überrollte ihn. Er wurde schwer verletzt und von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

