Arnsberg: 91-jähriger Unfallfahrer gestoppt

Themenbilder Polizei-Einsatz / Polizei-Arbeit am 14.08.18 in Gelsenkirchen: ein Polizist hält eine rot leuchtende Kelle mit der Aufscheift "HALT POLIZEI" aus dem Beifahrer-Fenster. Foto: Olaf Ziegler / FUNKE Foto Services GmbH

Arnsberg. Mutig, aber es hat geklappt: In Arnsberg hat ein 45-Jähriger nach einem Unfall ein flüchtigen 91-jährigen Autofahrer gestoppt.

Ein 45-jähriger Arnsberger stoppte am Donnerstag einen 91-jährigen Autofahrer. Der Senior war zuvor nach einem Unfall geflüchtet. Gegen 16.20 Uhr befuhr der Senior die Sauerlandstraße. Als er nach rechts in die „Hammerweide“ abbiegen wollte, krachte sein Auto gegen einen Ampelmast. Die Ampel wurde hierbei stark beschädigt. Der Mann setzte sein Auto zurück und fuhr in Richtung Hammerweide weiter. Ein 45-jähriger Arnsberger konnte den Unfall beobachten. Er folgt dem Flüchtigen und konnte diesen nach wenigen Metern anhalten. Die Polizeibeamten untersagten dem 91-Jährigen die Weiterfahrt und stellten seinen Führerschein sicher.