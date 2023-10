Arnsberg: 93 Prozent der Grundsteuer-Erklärungen liegen vor

Arnsberg/Sundern. Grundsteuerreform: Finanzamt Arnsberg muss Grundstücke auch schätzen, wenn Erklärungen noch fehlen.

Für 93 Prozent der Grundstücke im Zuständigkeitsbereich des Finanzamts Arnsberg wurde nach Angaben der Behörde bereits eine Grundsteuererklärung abgegeben. Weitere 6 Prozent der Grundstücke wurden geschätzt. „Der Service der Finanzverwaltung hat die Bürger tatkräftig unterstützt: digital, telefonisch und persönlich. Unsere Serviceangebote kommen bei den Menschen an“, so Roland Köcher, Dienststellenleiter der Arnsberger Behörde. Das Finanzamt Arnsberg liegt bei der Umsetzung der Grundsteuer-Reform auf der Zielgeraden. Das zeige, dass Finanzverwaltung und auch das Arnsberger Amt gut auf die Aufgabe vorbereitet waren, die der Bund ihnen mit seiner Reform übertragen hatte. Die Finanzämter im Land arbeiten sollen den Kommunen im Jahr 2024 die Grundlagen in Form der Grundsteuermessbeträge für die Berechnung und Festsetzung der Grundsteuer vorlegen.

„Wir haben damit gerechnet, dass die Eigentümer bei der Erstellung der Grundsteuererklärung einen höheren Unterstützungsbedarf haben könnten. Durch unsere Angebote auf allen Kanälen haben wir sie jederzeit bestmöglich unterstützt. Dies zeigt sich an den Nutzerzahlen online, an unserer Hotline und bei uns vor Ort“, so Köcher. Dafür hätten die NRW-Finanzämter frühzeitig mehr Personal aufgebaut, insgesamt wurden in den letzten Jahren landesweit rund 380 Personen für die Grundsteuerstellen eingestellt.

91 Prozent der Grundsteuererklärungen in Arnsberg und Sundern wurden online eingereicht. Im nächsten Schritt werden die unbebauten Grundstücke und im Anschluss die verbleibenden Fälle geschätzt. Auch nach einer Schätzung bleiben das Finanzamt bei der Feststellung des Grundsteuerwertes aktiv. Die Betroffenen sind trotz Schätzung weiterhin verpflichtet, eine Erklärung zur Feststellung der Grundsteuerwerte abzugeben.

