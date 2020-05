Arnsberg: Ab 8. Juni „Stadtradeln“ fürs Klima

Arnsberg. In der Kampagne „Stadtradeln“ können die die Arnsberger 20 Tage lang möglichst viele Rad-Kilometer sammeln.

Seit 2008 treten Bürgerschaft und Kommunalpolitik für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Arnsberg ist zum zweiten Mal vom 8. bis 28. Juni mit von der Partie. In diesem Zeitraum können alle, die in Arnsberg leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen, bei der Kampagne „Stadtradeln“ des Klima-Bündnis mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden können sich Interessierte schon jetzt unter stadtradeln.de/Arnsberg.

Die Stadt Arnsberg wird den Fuß- und Radverkehr auch in Zukunft in allen Belangen weiter fördern und ausbauen. „Fußgänger- und fahrradfreundlich“ zu sein bedeutet für die Stadt Arnsberg aber nicht allein, neue Wege zu bauen oder bestehende Strecken zu sanieren - auch wenn es hier noch einiges zu tun gibt - sondern auch die Berücksichtigung der Bedürfnisse von Radelnden und zu Fuß gehenden auf allen anderen Handlungsebenen.

radverkehr zwischen neheim und hüsten nimmt weiter zu

Teilnahme trotz der Corona-Krise

„Wir haben uns entschieden, trotz der Coronakrise an der Aktion „Stadtradeln“ teilzunehmen. Denn sich an der frischen Luft zu bewegen und Ausflüge zu unternehmen fördert nicht nur die Gesundheit. Es hilft auch, der mit der Einschränkung des öffentlichen Lebens einhergehenden Eintönigkeit ein wenig entgegenzuwirken, ohne dass es dabei zu engem Kontakt kommt“, so Bürgermeister Ralf Bittner, „wir sehen in den letzten Wochen, wie die Menschen in unserer Stadt genau das vermehrt tun. Ich denke, es spricht nichts dagegen, die mit Muskelkraft zurückgelegten Kilometer anschließend fürs Stadtradeln einzutragen und eine weitere Möglichkeit zu haben, zumindest digital in Austausch mit anderen Menschen zu treten“.

Jeder kann ein Stadtradeln-Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten, um am Wettbewerb teilzunehmen. Dabei sollte so oft wie möglich das Fahrrad genutzt werden. Als besonders beispielhafte Vorbilder sucht Arnsberg auch Stadtradeln-Stars, die in den 21 Stadtradeln-Tagen kein Auto von innen sehen und komplett aufs Fahrrad umsteigen. Während der Aktionsphase berichten sie über ihre Erfahrungen als Alltagsradler im Stadtradeln-Blog.

Während des Kampagnenzeitraums bietet Arnsberg allen Bürgern die Meldeplattform „RADar!“ an. Mit diesem Tool haben Radelnde die Möglichkeit, via Internet oder über die Stadtradeln-App die Kommunalverwaltung auf störende und gefährliche Stellen im Radwegeverlauf aufmerksam zu machen.

Bürgermeister Ralf Paul Bittner hofft auf die Teilnahme möglichst vieler Bürger. Beim Stadtradeln geht es um Spaß am Radfahren und tolle Preise – aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.