Arnsberg: Aktives Neheim plant den 42. Fresekenmarkt

Neheim. Zurück zur Normalität: Aktives Neheim plant den 42. Fresekenmarkt für das Wochenende 8. bis 10. Oktober 2021.

„Fresekenmarkt 2021“ – anders als alle anderen: Ein Jahr ist es her, seit sich im Herbst 2020 zwischen all den Coronarestriktionen eine Lücke zur Durchführung des 41. Fresekenmarktes auftat, welche von den Neheimern und vielen Besuchern genutzt wurde. In diesem Jahr hat sich die Gesamtsituation weiter positiv verändert und mit der seit dem 17. August gültigen Coronaschutzverordnung, sind auch Open Air Veranstaltungen wie z.B. der Fresekenmarkt wieder möglich.

Aktives Neheim greift diese Möglichkeit sehr gern auf und plant aktuell für das Wochenende 8. bis 10. Oktober den 42. Fresekenmarkt mit einem bunten Bauernmarkt und einem verkaufsoffenen Sonntag. An den Einzelheiten wird noch gefeilt, aber zwei Veranstaltungsthemen möchten wir schon heute mitteilen, da wir hierzu noch möglichst viele Interessierte Teilnehmer suchen: Der Bauernmarkt am Sonntag soll um ein Arnsberg-Neheimer Musikfest erweitert werden. Hierzu lädt Aktives Neheim alle Musikkapellen der Stadt ein, sich zwischen 12 und 18 Uhr mit etwa 45-minütigen Auftritten zu beteiligen. Je nach Anzahl der teilnehmenden Gruppen wird das Fest an mehreren Standorten parallel stattfinden. Weitere Einzelheiten, auch zum verfügbaren „Notengeld“, erläutert City Manager Conny Buchheister gern im persönlichen Gespräch ab Montag, 13. September, unter 02932-892929, gern auch per Mail an

citybuero@aktives-neheim.de

Kindertrödelmarkt

Zum Zweiten findet nach einjähriger Unterbrechung im Vorjahr zum 42. Fresekenmarkt der beliebte Kindertrödelmarkt unter der Arcade wieder statt. Verbindliche Anmeldung der wie immer kostenlosen, drei Meter großen Standplätze bitte ausschließlich per Mail an citybuero@aktives–neheim.de.

Hier sind wie immer alle Kinder (mit Eltern?) eingeladen, nicht mehr benötigtes Kinderspielzeug, Bücher, Kleidung etc. zum Verkaufen oder Tauschen anzubieten. Der Verkauf von Neuware bzw. die Teilnahme von Profihändlern ist ausgeschlossen. Weitere Einzelheiten zur Veranstaltung und dem mit der Verwaltung abgestimmten Hygienekonzept folgen während der Jahreshauptversammlung von „Aktives Neheim“ am 28. September.

