Arnsberg: Alkoholisierte Radfahrerin schlägt Polizisten

Arnsberg. Eine unter Alkoholeinfluss stehende 53-Jährige hat in Arnsberg auf Polizisten eingeschlagen.

Am Dienstagmorgen wurde der Polizei zunächst eine hilflose Frau auf einer Bank am Ruhrtalradweg – gegenüber der Jahnallee – gemeldet. Bereits auf der Anfahrt meldeten Zeugen, dass die stark alkoholisierte Frau aufgestanden und mit ihrem Fahrrad in Richtung Rathaus losgefahren war. Die Beamten trafen die obdachlose Fahrradfahrerin auf dem Radweg an.

Die 53-Jährige zeigte sich mit der anschließenden Kontrolle nicht einverstanden. Unvermittelt schlug sie einen Polizisten ins Gesicht. Die Frau wurde zu Boden gebracht. Da sie sich sperrte und weiter in Richtung der Polizisten schlug, mussten ihr Handfesseln angelegt werden. Anschließend wurde sie zur Polizeiwache gebracht. Hier wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Nach erfolgter Ausnüchterung wurde sie aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Der Polizist erlitt durch den Schlag leichte Verletzungen.