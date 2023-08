Arnsberg: Alle internistischen Notaufnahmen jetzt in Hüsten

Hüsten. Klinikum Hochsauerland fasst ab sofort alle internistischen Notaufnahmen im neuen Zentrum in Hüsten zusammen.

Im Zuge des Ausbaus der Notfallversorgung fasst das Klinikum Hochsauerland ab sofort alle internistischen Notaufnahmen in Arnsberg am neuen Notfall- und Intensivzentrum in Hüsten zusammen. Die bisher bekannten Notaufnahmen der Inneren Medizin am Marienhospital sowie der Inneren Medizin, Gastroenterologie am St. Johannes Hospital entfallen somit vollständig.

Alle internistischen Notfälle werden im Karolinen-Hospital entsprechend triagiert und ggfs. aufgenommen und anschließend in die jeweils zuständige Fachabteilung weitergeleitet. Mit der weiteren Konzentration der Notfallversorgung am neuen Notfall- und Intensivzentrum schaffen werden bestmögliche Voraussetzungen für eine umfassende und übergreifende Behandlung von Notfallpatienten geschaffen.

13 Fachabteilungen

Nach Verlegung der chirurgischen Fachabteilungen aus dem Marienhospital nach Hüsten wird dann im September die Notfallversorgung an einem Standort mit 13 Fachabteilungen möglich sein. Bisher gab es im Hochsauerlandkreis sowie dem weiten Umfeld kein Krankenhaus, das viele Fachabteilungen und Kompetenzen auf sich vereint, damit es eine umfassende stationäre Notfallversorgung ermöglichen kann. „Ohne den außerordentlichen und engagierten Einsatz aller Mitarbeiter und MitarbeiterInnen im Zuge dieser Neuorganisation wäre dies nicht möglich gewesen“, so Werner Kemper, Sprecher der Geschäftsführung.

Über die Zentrale Notaufnahme im neuen Notfall- und Intensivzentrum am Standort Karolinen-Hospital ist aktuell die Notfallversorgung folgender Disziplinen abgedeckt:

Allgemein- und Viszeralchirurgie, Innere Medizin, Kardiologie inkl. Brustschmerzeinheit, Kinderheilkunde, Gefäßmedizin mit Angiologie und Gefäßchirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Neurologie inklusive Schlaganfallspezialstation, Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie sowie Urologie.

Die Notaufnahme der Klinik für Psychiatrie wird weiterhin am Standort St. Johannes-Hospital in Arnsberg-Neheim vorgehalten. Am Standort Marienhospital ist bis auf Weiteres die Notaufnahme der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie sowie die Klinik für Neurochirurgie für die Patienten da.

