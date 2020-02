Arnsberg: Altes Rathaus ist ein Standort mit Qualitäten

In diesem Frühjahr - das konkrete Datum lässt sich noch nicht exakt benennen - soll das dann barrierefreie, umgebaute und energetisch umfassend sanierte Alte Rathaus wieder in Gänze in Betrieb gehen.

Damit hinkt man zwar leicht hinter dem ursprünglichen Zeitplan her, doch letztlich war die Verzögerung laut Stadt nicht zu verhindern. Grund: die vollen Auftragsbücher der Handwerker.

Ein repräsentativer Verwaltungsstandort mit kompletter Barrierefreiheit

Der neue Notausgang an der Nordseite kann zugleich bei Veranstaltungen als Eingang zu Ritter- und Bürgersaal genutzt werden. Foto: Wolfgang Becker

Was aber dem Ergebnis der Ende 2018 angelaufenen Sanierungs- und Umbauarbeiten nicht geschadet habe beziehungsweise schaden werde. Im Gegenteil:

„Mit der Fertigstellung,“ sagt Jürgen Kilpert als zuständiger Fachdienstleiter Gebäudemanagement der Stadt, „werden wir einen fantastischen Verwaltungsstandort zur Verfügung haben. Repräsentativ und mit vielen Qualitäten.“

Und - ganz wichtig - mit Barrierefreiheit vom Unter- bis hinauf zum Dachgeschoss.

Handwerker schwierig zu bekommen

„Wir wollten zwar früher fertig sein,“ räumt Kilpert ein, „doch es war mitunter sehr schwierig, für manche Gewerke Handwerker zu bekommen.“ So habe es zum Beispiel wochenlange Verzögerungen bei der Installation des Aufzuges gegeben und „wir warten schon monatelang auf die vorgeschriebenen Brandschutztüren.“

Probleme, mit denen sich also nicht nur private Bauherren herumplagen müssen, sondern auch Kommunen.

Das Standesamt zieht vorübergehend ins Erdgeschoss ein

Ein Vorabblick hinter die Kulissen, konkret hinter die große Baufolie, die das durchgehend genutzte Bürger- und Kulturbüro von den übrigen Räumlichkeiten und dem großen Treppenhaus abtrennt:

Das Erdgeschoss im hinteren Bereich, wo in früheren Zeiten lange Schlangen vor dem Einwohnermeldeamt drängelten, wird zunächst das Standesamt beherbergen. Das präsentiert sich hinter einer verglasten Brandschutztür offenräumig und mit kundenfreundlicher Optik.

Akustiksegel und Teppichboden sorgen für bessere Verständigung

Für die bessere Verständigung - damit mit dem Ja-Wort nichts schiefgeht - sind sogenannte Akustiksegel unter der Decke installiert, der Boden ist mit Teppich ausgelegt. Die freundliche Atmosphäre wird durch helle Farbgebung unterstrichen. Und wer es bei der Trauung ganz besonders repräsentativ mag, für den steht der Bürgersaal im 1. Obergeschoss zur Verfügung.

Allerdings wird das Standesamt nur vorübergehend im Alten Rathaus logieren - und zwar während der bevorstehenden Sanierung des Arnsberger Rathauses in Neheim. Später, so Jürgen Kilpert, werde der offene Raum für andere Verwaltungsaufgaben genutzt werden.

Ehemaliger Tresor wird zum internen Besprechungszimmer

Baugeschichtlich interessant: Für die Verwaltungsmitarbeiter wird es im Erdgeschoss ein internes Besprechungszimmer geben, das als Hochsicherheitstrakt daherkommt. Denn: Dieser Raum befindet sich in dem ehemaligen Tresor, in dem nach Fertigstellung des Rathausanbaus in 1905 Siegel, Geld und wichtige Dokumente gelagert wurden. Diebstahl- und abhörsicher hinter 40 Zentimeter dicken und mit einem Stahlblechkern ausgestatteten Wänden. Was auch für die Decke gilt.

Da versteht es sich von selbst, dass natürlich das Fenster ebenfalls wie Fort Knox gesichert ist. „Wir haben hier wohl bundesweit den einzigen Tresor mit Fenster,“ lacht Kilpert. Der demnächst sogar mit Leben gefüllt wird.

Historische Bodenfliesen wieder ansehnlich aufgearbeitet

Blick ins freundlich gestaltete Treppenhaus - hier ein Zugang zum neuen Aufzug, der alle Stockwerke barrierefrei erreichbar Foto: Wolfgang Becker

Im Treppenhaus hat man die historischen Bodenfliesen, ebenfalls aus 1905, wieder optisch aufgearbeitet und deren Farbton im Wandanstrich aufgegriffen. Ein stimmiges Bild also.

Über dieses Treppenhaus oder barrierefrei mit dem neuen, bereits installierten Aufzug gelangt der Besucher ins Obergeschoss, wo sich unter anderen Ritter- und Bürgersaal befinden.

Treppenraupe war wenig würdevoll

Die bisher verwendete Treppenraupe, die allein behinderten Menschen den Zugang zum Obergeschoss mit Bürger- und Rittersaal erlaubte, sagt Jürgen Kilpert, „war nur ein Notbehelf und eigentlich auch ein Ding der Unmöglichkeit“. Weil wenig würdevoll.

Komplett neue Toiletten - auch für Behinderte

Im Obergeschoss befinden sich nun komplett neue Toiletten, selbstverständlich auch für Behinderte. Untergebracht im Obergeschoss ist künftig zudem - mit schönem Blick über die angrenzenden Dächer - das Servicetelefon der Stadt. In atmosphärisch angenehm gestalteten Räumen. „Was bei der gesamten Sanierung ein Leitfaden ist, trägt die Gestaltung doch zu einer guten Arbeitsatmosphäre bei.“

Neuer Rettungsweg kann auch als Eingang für Veranstaltungen genutzt werden

Bestellen Sie hier unseren Arnsberg-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

An der Nordseite des Obergeschosses angebracht ist - auch das ist neu - ein Rettungsweg mit Ausgang zur Judengasse beziehungsweise zu dem kleinen Parkplatz zwischen Rathaus und Friseur Hansknecht.

„Dieser Rettungsweg,“ erklärt Jürgen Kilpert, „kann zugleich gut als Eingang für Veranstaltungen im Ritter- oder Bürgersaal genutzt werden.“

Wappen der Landstände werden am Aufzugsturm angebracht

Der Aufzugsturm - ebenfalls an der Nordseite - wird noch beschichtet und passend farblich gestaltet. Zudem werden daran die Wappen der Landstände angebracht. Als historisch-dekoratives Stilmittel, das die einstige große Bedeutung des Gebäudes unterstreicht.

Neue Heizungsanlage unterstützt die Klimaziele der Stadt

Eingebaut im historischen Rathaus ist bereits die neue Heizungsanlage. „Sie ist effizient und sparsam.“ Und passe damit, so Kilpert, bestens zu den von der Stadt verfolgten Zielen des Klimaschutzes.

Tief unten, im Keller, wird mit der Wiedereröffnung die Rentenstelle für die Kunden zur Verfügung stehen. Zudem wird dort - neben dem Technikraum - eine Hausmeisterwerkstatt ihr Domizil haben. „Endlich,“ freut sich schon jetzt Hausmeister Johann Mantsch auf die für seine Arbeit wichtige Neuerung.

Jürgen Kilpert: „Unsere Schreiner können eben richtig was“

Interessantes Detail: Die historischen Türzargen werden, wo erforderlich, von den stadteigenen Schreinern nachgebaut und sind vom Original absolut nicht zu unterscheiden. „Unsere Schreiner können eben richtig was,“ lobt Jürgen Kilpert.