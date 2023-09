Arnsberg: Am Sonntag mal an’s Denkmal denken

Arnsberg. Im Zuge des bundesweiten Aktionstages „Offenes Denkmal“ öffnen am 10. September zahlreiche Sehenswürdigkeiten: Was in Arnsberg geboten wird.

Die Nase tief in alte Gemäuer stecken? Verborgenes hinter alten Fassaden entdecken? Der „Tag des offenen Denkmals“ bietet dazu die perfekte Gelegenheit.

Am kommenden Wochenende steht dieser bundesweite Aktionstag (mehr dazu in der Infobox) wieder auf dem Programm – in Arnsberg mit einer kleinen, aber feinen Auswahl, denn erstmals können Interessierte im Zuge des Events eine „laufende“ archäologische Ausgrabung in Augenschein nehmen...

Aber der Reihe nach: Zwei „echte Klassiker“ sind ebenfalls dabei – sowohl die evangelische Auferstehungskirche am Arnsberger Neumarkt als auch das ehemalige Forstdienstgehöft in Niedereimer öffnen am kommenden Sonntag ihre Türen und Pforten für Gäste. Auf welche Einblicke dürfen sich Besucherinnen und Besucher freuen?

Niedereimers Ortsheimatpfleger Detlev Becker erklärt Besuchenden alles über das Forstdienstgehöft im Dorf. Foto: Detlev Becker / WP

Forstdienstgehöft, Niedereimer

In den Jahren 1911/1912 erbaute der „Forstfiskus“ ein neues, den damaligen Anforderungen entsprechendes Forsthaus. Der Vorgängerbau, vermutlich aus der Zeit um 1800, befand sich unterhalb des heutigen Schuppens. In den 1980er Jahren erfolgte der Anbau eines Schulungsraums. 1995 löste die Verwaltung das Forstamt Niedereimer nach etwa 190 Jahren auf. Zunächst noch als Dienstwohnung genutzt, wurde das Gebäude (Niedereimerstraße 67) im Herbst 2004 „an privat“ verkauft. Der Arbeitskreis für Dorfgeschichte und -entwicklung Niedereimer (AKD) stellt das Haus am Sonntag in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr vor, AKD-Vorsitzender und Ortsheimatpfleger Detlev Becker steht Besuchenden Rede und Antwort. Allerdings dürfen, aus Gründen der Privatsphäre, nur die einstige Scheune sowie das Grundstück besichtigt werden. Anhand von Plänen und Fotos werden die Gebäude und ihre früheren Bewohner vorgestellt, die einstige Nutzung der Immobilie wird erklärt. Die Besichtigung ist kostenlos.

Auferstehungskirche, Arnsberg

In den Jahren 1822 bis 1825 unter Einfluss und Mitwirkung des berühmten Architekten und Bau­meisters Karl Friedrich Schinkel errichtet, ziert die Auferstehungskirche bis heute den Neumarkt im Stadtteil Arnsberg. Ursprünglich „nur“ klassizistischer Zentralbau, wurde das Gotteshaus 1891 aus Platzmangel nach Westen verlängert. Nach kürzlich beendetem Umbau ist die Nutzung multifunktional.

+++ Twietebrücke“ in Arnsberg ist wieder direkt mit dem Rad befahrbar +++

Die Evangelische Kirchengemeinde Arnsberg als Hausherr bietet am Sonntag ein umfassendes Programm, Beginn um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, der von Mitgliedern des Presbyteriums gestaltet und musikalisch vom Oratorienchor Arnsberg und dem Projektchor des Evangelischen Kirchenkreises Soest-Arnsberg begleitet wird. Um 12 Uhr folgt eine Führung durch Kirche und Anbauten – unter dem Thema „Auf den Spuren von Schinkel“ – der auch die vielen nun möglichen Nutzungen aufzeigt.

Ab 14 Uhr musiziert das Streicherensemble der Musikschule Hochsauerlandkreis. Beginnend um 15 Uhr, begleiten Lesungen Besucher der Kirche, laden ein zum Verweilen und Zuhören.

Abgerundet wird der Tag um 16 Uhr mit einem Vortrag von Pfarrerin Claudia Schäfer, die auf einzelne Strukturelemente der Auferstehungskirche eingehen wird und dafür die Überschrift „Auf den Spuren ins Paradies“ gewählt hat.

Schlossberg, Arnsberg

Doch zurück zum „Clou“ des Tages: den Ausgrabungen auf dem Arnsberger Schlossberg (wir berichteten bereits): Im Zeitraum zwischen 11 und 16 Uhr findet dort eine Schaugrabung, geleitet von Wolfram Essling-Wintzer (LWL – Archäologie für Westfalen) statt; Erklärungen zu den Funden, auch aus früheren Grabungen, sowie Filme und Fotos zum Zweiten Weltkrieg in Arnsberg (zur Verfügung gestellt von Werner Bühner, Arnsberger Heimatbund) knüpfen eine Verbindung zur Grabung – durch die Spuren eines gefundenen Bombenkraters im Grabungsfeld. Vorträge zur Schlossberg-Geschichte steuert Michael Gosmann bei.

30-jähriges Jubiläum Als größte Kulturveranstaltung Deutschlands und deutscher Beitrag zu den European Heritage Days wird der „Tag des offenen Denkmals“ seit dem Jahr 1993 von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) bundesweit koordiniert – unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Jedes Denkmal zeichnet sich durch seine besonderen Eigenschaften und Qualitäten aus. Zum Tag des offenen Denkmals 2023 werden Denkmal-Talente aufgedeckt, ihre Einzigartigkeit rückt ins Rampenlicht: Was macht ein Denkmal zum Denkmal? Dieser Frage wird zum Aktionstag nachgegangen. Unter dem Motto „Talent Monument“ öffnen sich Türen zu Denkmalschätzen.

Sagt Ihnen der Begriff „Geomagnetische Untersuchung“ etwas? Nein? Eine Dokumentation des LWL über die geomagnetische Untersuchung des Schlossbergs präsentiert Anna Lena Wirth, Denkmalpflegerin der Unteren Denkmalbehörde (Stadt Arnsberg). Natürlich darf der neue Verein „Zukunft Schlossberg“ nicht fehlen.

Einblicke in die Klöster

Wem das alles noch nicht reicht, der sollte Kloster Wedinghausen ansteuern – zum Tag der offenen Tür in der Klausur der Shalom-Gemeinschaft (Programm von 11 bis 18 Uhr). Öffentliche Führungen durch Kirche und Ostflügel (12 und 15 Uhr, Treffpunkt: Hirschberger Tor) stehen dort ebenso auf dem Plan (Anmeldung erforderlich beim Pfarrbüro der Propsteipfarrei St. Laurentius Arnsberg: Klosterstraße 20, Telefon 02931/34 03 oder Mail an pfarrbuero@pr-arnsberg.de) wie „Orgelimpulse“ mit Angelika Ritt-Appelhans (13.30 und 16.30 Uhr).

In der „Baustelle“ Propsteikirche ist die Besichtigung der neuen Fen­sterrosette auf dem Baugerüst möglich – von 9.30 Uhr bis 12 Uhr mit Dr. Bettina Heine-Hippler (LWL-Denkmalpflege).

Im Kloster Rumbeck ist am Tag des Denkmals die Kirche von ca. 9.30 bis 18.30 Uhr geöffnet.

Um 13 Uhr und um 15 Uhr werden Führungen auf dem Klostergelände, dem Wirtschaftshof sowie in der Stiftskirche und im Propsteigebäude angeboten. Im Verlauf der Rumbecker Abendmusiken findet ab 17 Uhr ein Konzert an der historischen Orgel statt. Es spielen Ingelore Schubert (Orgel) und Hans Georg Kramer (Gambe).

Rodentelgenkapelle

„Last but not least“: Der Förderverein Rodentelgenkapelle e.V. öffnet das Gotteshaus im Ortsteil Bruchhausen am 10. September von 14 bis 17 Uhr zu Führungen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg