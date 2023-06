Es brennt in de Soester Straße, die Feuerwehr ist vor Ort (Symbolfoto).

Feuerwehr Arnsberg: Wehr löscht Wohnungsbrand an der Soester Straße

Arnsberg. Zu einem Wohnungsbrand ist die Arnsberger Wehr ausgerückt.

Der Wohnungsbrand an der Soester Straße 5 in Arnsberg ist gelöscht. Laut Angaben der Feuerwehr befanden sich keine Menschen mehr in der Wohnung. Zur Brandursache gibt es noch keine Angaben. Wie die Polizei mitteilt, sind die Sperrungen der Soester Straße, des Steinwegs und der Hochstraße wegen des Einsatzes noch eine Weile akut. Ausführlicher Bericht folgt.

