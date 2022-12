Arnsberg: an Weihnachten raus – Alternativen zu Zuhause

Arnsberg. Für alle, die dem klassischen Weihnachtsfest entfliehen möchten, kommt hier ein Überblick: Feiern in Arnsberg über die Feiertage!

Das Fest der Liebe, Weihnachten. Es steht kurz vor der Tür. Viele kommen in die Heimat zurück. Wer dem Stress für ein paar Stunden entfliehen will, kann auch an den Feiertagen feiern gehen und alte Bekannte wiedertreffen, die man im Elternhaus nicht träfe. Hier gibt es einen Überblick für Arnsberg und die Umgebung.

Wo ist was los, wie haben Bars und Kneipen geöffnet?

Braubrüder Arnsberg: Heimkehrer-Party

Die Braubrüder Arnsberg öffnen am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag auch nachmittags und abends ihre Türen für Gäste. Das Highlight findet aber einen Tag vor Heiligabend statt: morgen steigt die Heimkehrer-Party im alten Husemann-Bierkeller.

Gefeiert wird „die ganze Nacht“, gemeinsam mit DJ Manuel Möhring. Der ist aus der Tenne Winterberg und Seilbar Willingen bekannt. Von 19 bis 20 Uhr ist Pils Happy Hour – 0.3er Bier für drei Euro. Wer Weihnachten reinfeiern will, ist hier richtig.

Henrick’s Bar: Ehemaliger Irish Pub schmeißt 90er-Homecoming-Party

Oder er besucht das „Henrick’s“. Wo früher der Irish Pub in Arnsberg war, gibt es seit Kurzem eine neue Bar. Und die hat an den Weihnachtstagen auch ganz normal geöffnet. „Am 23. Dezember findet unser erstes Event statt“, freut sich Jan Mittmann. „Eine Homecoming-Party mit 90er Motto.“

Das Thema sei einfach gewesen, gesucht war etwas für Jung und Alt. Mit den 90ern macht man nichts falsch. Im Gewölbekeller wird gefeiert, Musik macht DJ Henning. Um 18 Uhr geht es los – für Knicklichter und Konfetti ist ebenfalls gesorgt. „Der Eintritt ist frei, das Ende offen“, sagt Mittmann. Besondere Getränke gibt es auch: Nicht nur Glühwein, auch spezielle Eierliköre. Der Keller ist bereit, eine neue Eventlocation zu werden – der 23. macht den Auftakt.

R-Café: Heiligabend bleibt es ruhig, Weihnachtsfeiertage mit Open End

Der Gedanke einer Party für die Sauerland-Rückkehrer spielte auch im R-Café in Neheim schon eine Rolle. „Allerdings haben wir die Idee erstmal verworfen, vor allem wegen Corona“, erklärt Peter Sachnik, Inhaber des Restaurants. Heiligabend schließt er um 16 Uhr – „damit alle rechtzeitig bei ihren Familien sein können.“

Am 25. und 26. Dezember sind die Türen wieder offen, vor allem das Frühstücksbuffet ist an den Feiertagen beliebt. „Wir sind auch schon fast ausgebucht“, sagt Sachnik. Über 500 Reservierungen an zwei Tagen – das Weihnachtsgeschäft boomt. Und abends ist weiterhin geöffnet. „Da wird es sicher auch wieder ziemlich voll. So war es immer in den letzten Jahren.“

Wer also nach der Familienfeier noch Lust auf einen entspannten Drink hat, aber nicht ganz zuhause bleiben will, könnte hier genau richtig sein.

Felsenkeller: Das ganze Wochenende offen

Im Felsenkeller in Arnsberg gibt es das Wochenende über Programm. Freitag öffnet die Kneipe ab 20 Uhr, am Heiligabend um 22 Uhr. Sonntags geht es um 21 Uhr los, Montag bleibt der Laden zu.

C’est La Vie: Christmas Party mit Bier für einen Euro

Richtig rund geht es in den Clubs: Enzo Renzo öffnet das C’est La Vie wie immer – „klar ist es auf“, sagt er lachend. Freitag startet das Wochenende mit einer Ladies’ Night, die Besucherinnen bekommen einen Prosecco aufs Haus.

Heiligabend findet dann eine Christmas-Party statt, ab 22 Uhr geht es los. Das Bier kostet zur Feier des Tages nur einen Euro, einen Kaffee Spezial gibt es gratis. „Bis zwei Uhr gibt es alle Long Drinks für vier Euro“, sagt Renzo. Auch am Sonntag ist geöffnet. „Ich freue mich schon auf viele meiner Stammgäste.“ Lust auf Party? Ab ins C’est la vie!

Herr Nilsson: 1. Weihnachtsfeiertag ab 18, 2. Weihnachtsfeiertag ab 16

Oder? Auch das Herr Nilsson schmeißt an diesem Wochenende zwei Partys. Am 1. Weihnachtsfeiertag findet die „Christmas Bash“ Party statt – Einlass ab 18 Jahren. Los geht es um 22 Uhr. „Jedes Jahr ausverkauft“ und „die größte Xmas-Party der Region“ – so wird das Event vom Herr Nilsson beschrieben. Tequila und Jägermeister gibt es für zwei Euro. Verlockend, oder?

Am 26. Dezember steigt in der gleichen Location eine Ü16-Party. Startschuss ist um 21 Uhr. Bonuskärtchen (40 Taler zahlen, für 50 Taler trinken), Salitos (alle Sorten für vier Euro), eine große Konfetti-Explosion und Partyfotograf sind die Specials dieser Feier im Herr Nilsson. Für ein Weihnachten, an das man sich gebührend erinnern kann.

Fast ist Heiligabend – Lust rauszugehen und zu feiern?

