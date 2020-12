Arnsberg: Angebote der katholischen Kirche zu Weihnachten

Die Kirchengemeinden bieten Alternativen zum Präsenz-Gottesdienst an Weihnachten an.

Arnsberg. Zu Weihnachten wird es in den Gemeinden in diesem Jahr zwar keine Präsenz-Gottesdienste geben, dafür aber zahlreiche andere Angebote.

Die Kirchen sind zu bestimmten Zeiten geöffnet und es wird Online-Angebote geben. Ein Überblick:

Pastoralverbund Arnsberg

Folgende Gottesdiente werden online übertragen über die Homepage der Propsteipfarrei St. Laurentius www.pr-arnsberg.de oder www.kirchen-stream.de:

- Heilig Abend 15 Uhr aus Hl. Kreuz und 17 Uhr aus der Propsteikirche (mit dem gesamten Pastoralteam)

-1. Weihnachtstag 11 Uhr aus Hl. Kreuz und 18.30 Uhr aus der Propsteikirche

-2. Weihnachtstag 10 Uhr aus dem Seniorenhaus St. Anna.

Folgende Angebote sind außerdem über den Youtube-Kanal „Caritas und Pastoral“ oder über die Homepage der Propsteipfarrei abrufbar: Ein Krippen-Schattenspiel der Kinder der Propsteigemeinde, ein Krippenspiel mit Playmobilfiguren der Kommunionkinder aus St. Pius, eine Krippenandacht aus St. Stephanus, Weihnachtslieder die passend zu dem Hausgottesdienst von Organisten/innen an den Orgeln der Propsteipfarrei eingespielt wurde. Jeden Sonn-und Feiertag finden Sie dort ein neues Weihnachtslied, auch zum mitsingen.

Ein analoges Angebot ist der Krippenweg „Von Fenster zu Fenster durch die Stadt“ Beginnend im Seniorenhaus St. Anna, Ringlebstraße 27, wird in 11 Fenstern, bis zur letzten Station in der Stadtkapelle, der Weg zur Krippe ist in kindgerechten Bildern dargestellt.

Die Kirchen sind weihnachtlich geschmückt und festlich beleuchtet und laden tagsüber zur persönlichen Andacht ein.

St. Norbertus

Alljährlich wird die Krippe in der Norbertuskirche von Gerti Grossmann mit Helfern arbeitsaufwändig aufgebaut. Das Gemeindeteam hat entschieden, dass zum Besuch und zur Besichtigung der Krippe - wie in den Vorjahren - besonders eingeladen werden soll. Wenn schon die Präsenzgottesdienste ausfallen müssen, so ist die Kirche geöffnet und es wird Gelegenheit gegeben, die Kirche und die Krippe in St. Norbertus zu besuchen: Am 1. und 2. Weihnachtstag sowie am 27. Dezember, am 3. und 10. Januar jeweils von 14.30 bis 16.30 Uhr. Davon abweichend ist am Samstag, 2. Januar, die Kirche von 16 bis 18 Uhr geöffnet.

St. Petri Hüsten

Offene Kirchen: Die Kirchen werden zum Besuch und Gebet an der Krippe geöffnet bleiben. Zu den bisher geplanten Gottesdienstzeiten werden Seelsorger in den Kirchen präsent sein. Eine Klanginstallation unseres Pastoralteams mit Liedern, Texten und Gebeten lädt dazu ein mit Blick auf die Krippe die Botschaft des Weihnachtsfestes aufzunehmen. Diese ist auch über die Homepage abrufbar.

Livestream-Gottesdienste: An allen Orten werden die Glocken zum Mitfeiern der Livestream-Gottesdienste einladen: am Heiligabend um 18 Uhr, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag um 11 Uhr, an Silvester um 18 Uhr, sowie an allen Sonntagen ebenfalls um 11 Uhr.

Weihnachten zu Hause: Auf unserem YouTube-Kanal finden sich Gottesdienst-Videos für Kleinkinder. Auf unserer Homepage sind vielfältige Angebote abrufbar, die eine eigene Gestaltung des Weihnachtsfestes zu Hause ermöglichen.

Krippenweg: In Müschede lädt ein Krippenweg ein dem Weihnachtsgeschehen auf die Spur zu kommen und in Hüsten auf dem Alten Friedhof kann die mit einer Krippe zur Friedenskapelle gestaltete Kriegerkapelle besucht werden.

Friedenslicht: An den Krippen in allen Kirchen wird ab dem Mittag des Heiligenabends das Friedenslicht von Betlehem brennen, das jedes Jahr als Zeichen der Hoffnung, der Zuversicht und des Friedens vom Ort der Geburt Jesu ausstrahlt und sich verteilen soll. Es kann von der Krippe mit nach Hause genommen und zu anderen Menschen, denen dieses Licht ein wohltuendes Zeichen sein soll, gebracht werden. Dazu stehen kleine Tragetüten und Becherkerzen bereit.

Offenes Ohr: Die Seelsorgerinnen und Seelsorger unserer Pfarrei bieten ein offenes Ohr und sind für Sie da. Wir sind über Telefon oder E-Mail erreichbar und melden uns zurück, sollten wir nicht sofort zur Verfügung stehen können. Nummern und Adressen finden sich im Blättchen und auf der Homepage.

Weitere Informationen zu den Angeboten unter www.st-petri-huesten.de.

Neheim/Voßwinkel

Gemeinsam mit den Kindern der KiTa Sonnenhof von Bergheim konnten wir vor dem Lockdown noch ein Krippenspiel aufgezeichnet: https://youtu.be/cRD2ZOGjKJM

Die Weihnachtsbotschaft: Ganz verschiedene Menschen aus der Pfarrei sprechen in diesem Clip die Weihnachtsgeschichte: https://youtu.be/xzpU-qjdUnM

Am Heiligen Abend wird ab 17 Uhr live die Christmette mit Raphael Steden aus dem Dom übertragen. Hier ist bereits der Link dazu: https://youtu.be/csjmUBCcgGs

