Arnsberg: Arzt-Bereitschaftsdienst 116 117 neu gestartet

Westfalen. Arnsberg: Wer die 116117 anruft und dem Patientenservice sein dringendes medizinisches Anliegen schildert, sei in guten Händen. Das sagt die KVWL.

Wer die 116 117 anruft und den Mitarbeitenden des Patientenservice der KVWL sein dringendes medizinisches Anliegen schildert, ist in guten Händen: „Wir setzen ausschließlich medizinisch geschultes Personal ein“, unterstreicht Spelmeyer.

Dabei werden die Mitarbeitenden zusätzlich durch eine Software (SmED) bei der strukturierten medizinischen Ersteinschätzung unterstützt: SmED stellt rund 20 gezielte, individuelle und strukturierte Fragen zum Beschwerdebild. Die Software ermittelt so eine Empfehlung zur Behandlungsdringlichkeit und zum angemessenen Behandlungsort und unterstützt so bei der Entscheidung über die passende Versorgungsebene für den Patienten.

11.600 Anrufe über Ostern

„Dabei wird aber keine Diagnose erstellt; das bleibt weiterhin einer ärztlichen Untersuchung vorbehalten“, stellt Spelmeyer heraus. Zunächst wird dabei geklärt, ob es sich um einen ernsten oder gar lebensbedrohlichen Notfall handelt – in diesem Fall muss die Rettungsleitstelle unter der Notruf-Nummer 112 verständigt werden (siehe Infokasten „Notaufnahme? Ist das wirklich nötig?“). Liegt kein solcher Notfall, sondern „nur“ eine akute Erkrankung vor, vermitteln die KVWL-Mitarbeitenden die jeweils passende ambulante Versorgung.

Die Erreichbarkeit der Notdienst-Hotline für Westfalen-Lippe kann sich sehen lassen: Sie lag am Osterwochenende mit insgesamt 11.600 Anrufen bereits bei 89 Prozent, das heißt 10.300 Anrufe konnten angenommen werden (alle Zahlen gerundet). Dabei gab das 116 117-Team an den vier Ostertagen 2.300 telefonische Auskünfte, vermittelte 5.700 Besuche in Notfalldienstpraxen und veranlasste 1.700 Hausbesuche und 400 ärztliche Telefonberatungen sowie 150 Rettungsdiensteinsätze.

