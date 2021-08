Arnsberg: Auch im Holzener Biebertal wird geblitzt

Arnsberg. Auch in dieser Woche schwärmen wieder die Blitzerautos des HSK aus. Hier sind die Standorte

Der Fachdienst Verkehrsordnungswidrigkeiten des Hochsauerlandkreises gibt für den Zeitraum vom heutigen Montag, 30. August, bis Freitag, 3. September, folgende Mess-Stellen für die Geschwindigkeitsüberwachung bekannt: Heute in Brilon, Zum Marmorbruch, in Olsberg-Elleringhausen, Elleringhauser Straße; am Dienstag, 31. August, in Arnsberg-Holzen, Bieberstraße; Bestwig-Nuttlar, B 7; am Mittwoch, 1. September, in Meschede-Olpe, Frenkhauser Straße, in Winterberg, Bahnhofstraße; am Donnerstag, 2. September, in Sundern, Berliner Straße, in Schmallenberg, Weststraße; Freitag, 3. September, in Freienohl, Konrad-Adenauer-Straße, in Winterberg, Am Waltenberg.

Mehr aus den Städten Arnsberg und Sundern auf den jeweiligen Homepages.

