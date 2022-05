Arnsberg: Auf dem Schreppenberg steigt das Schützenfest

Arnsberg. Nach dreijähriger Amtszeit geht damit die Regentschaft von Christian „Kalle“ Herting und Pia Batthaus zu Ende. Wer folgt nach?

Der Schreppenberg putzt sich in diesen Tagen heraus, denn am Wochenende feiern die Schützen nach Corona bedingter Zwangspause ihr Hochfest - und da muss alles blitzblank sein. Heißt im Klartext: Rasenmähen im Vorgarten, Fahnenmast aufstellen und die Uniform aus der Reinigung holen. Und mancher Schütze überlegt schon sicherlich im geheimen Kämmerlein, ob er am Sonntagmorgen auf der Vogelwiese als Königsaspirant ans Gewehr tritt.

Wie wird das Schützenfestwetter? Vermutlich gut! Foto: Wolfgang Becker

„Man munkelt und hört mal zwischendurch etwas und es fallen auch hier und da einige Namen, darum bin ich zuversichtlich, dass wir nicht ohne König zur Halle zurückmarschieren müssen“, freut sich Schriftführer Tim Lichtenberg auf zahlreiche Kandidaten sowohl aus der Reihe der Jungschützen als auch aus der Fraktion der „Altgedienten“.

Man darf also gespannt sein, wie viel ernsthafte Bewerber nach dem „Einschießen“ übrig bleiben, um dem Aar im Kugelfang zu zeigen, was ein treffsicherer Sauerländer Schütze ist. Denn Vogelbauer Thomas Bause hat keine Mühen gescheut und zwei stabile Wappentiere gefertigt, die sich von einer Handvoll Königspatronen nicht so leicht unterkriegen lassen.

Am Festfreitag sorgt die Band „uPtoDate“ für Stimmung

Los geht es Freitag um 17.15 Uhr mit dem Antreten an der Schützenhalle und dem Abmarsch zum Friedhof zur Totenehrung und Kranzniederlegung. Anschließend findet auf der Vogelwiese hinter der Halle der Feldgottesdienst statt.

Am Abend ab 21 Uhr heizt dann die Band „uPtoDate“ den Besuchern kräftig ein. Es kann etwas länger gefeiert werden, denn erst um 14 Uhr am Samstag treten die Schützen wieder an der Halle an, um im Festzug über Habichtshöhe, Kleiberweg, Sonnenweg und Gerichtsberg zurück zur Schützenhalle zu marschieren, wo Mitgliedsjubilare und Königsjubilare geehrt werden.

Am Sonntag um 11 Uhr beginnt das mit Spannung erwartete Vogelschießen

Drei Jahre im Amt: das Königspaar Pia Batthaus und Christian "Kalle" Herting. Foto: Wolfgang Becker

Nach dem Empfang der Ehrengäste und befreundeten Schützenbruderschaften, -gesellschaften und -vereine spielen das Tambourcorps Schreppenberg und der Musikverein Langscheid/Sorpesee gegen 21 Uhr den Großen Zapfenstreich, danach ist Musik und Tanz in der Halle angesagt.

Am Sonntag müssen die Schützenbrüder nach einer vermutlich kurzen Nacht früh aus den Federn schlüpfen, denn das Tambourcorps spielt um 7 Uhr zum Wecken auf. Nach einem deftigen Frühstück als Grundlage für die kommenden Stunden und dem Abholen der Schützenvögel bei Hauptmann Thorsten Teschemacher beginnt um 11 Uhr das Vogelschießen mit anschließender Proklamation der neuen Majestäten.

Christian Herting und Pia Batthaus mit Rekordamtszeit

Gespannt und vielleicht auch etwas erleichtert wird das „Drei-Jahres-Königspaar“ Christian „Kalle“ Herting und Pia Batthaus sicherlich jeden Schuss und jeden herunterfallenden Holzspan verfolgen, um ihrem Nachfolger gratulieren zu können.

„Wir haben gar nicht lange überlegt, als uns der Vorstand 2020 und 2021 gefragt hat, ob wir unser Königsjahr verlängern, denn die wenigen Veranstaltungen, die wir in dieser Zeit begleiten konnten, haben wir umso mehr in vollen Zügen genossen“, so das Königspaar. Jetzt werde es aber wohl tatsächlich Zeit, sich als Königspaar zu verabschieden. Ein dickes Dankeschön richten die Regenten an ihren Hofstaat, die Familien und den Vorstand und an alle, die ihnen in dieser langen Zeit mit Rat und Tat zur Seite standen und sie in jeder nur erdenklichen Weise unterstützt haben.

Jetzt hofft der Schreppenberger Schützenverein nur noch auf gutes Wetter, tolle Stimmung und jede Menge Spaß. Übrigens: Erstmals kann auf dem Schützenfest nur noch mit Wertmarken „bezahlt“ werden. „Wir sind sicher, dass dies praktikabler und einfacher ist als mit Bargeld zu arbeiten“, so Geschäftsführer Tim Lichtenberg.

