Arnsberg: Auf zur Tanzschule und Buddhistischem Zentrum

In der Tanzschule Alberti in Hüsten wird es ein buntes Programm geben und im Buddhistischen Zentrum Arnsberg darf sogar aktiv entspannt werden.

So kurz vor den Sommerferien sehnt man sich bei diesem Wetter nach einer kleinen Abkühlung, einer bequemen Sitzgelegenheit und vor allem nach etwas Entspannung. Dafür ist bei diesen Freizeittipps auf jeden Fall gesorgt. In der Tanzschule Alberti wird es zum Tag der offenen ein buntes Rahmenprogramm zum Zurücklehnen und Genießen geben und im Buddhistischen Zentrum darf sogar aktiv entspannt werden. Thematisch ist für jeden etwas dabei. Viel Freude dabei.

Viel Spaß mit wenig Geld

Das Tanzfestival Caterpillar meets Rainbowfish, White Rose and Friends bietet am Freitag und Samstag ein abwechslungsreiches Programm aus Tanz für Kinder, gefühlvolles Tanzerlebnis für Erwachsene und Ballett. Den Start macht „Die weiße Rose“ am Freitag von 19.30 Uhr bis 20.30 Uhr mit einem Ausdruckstanz zu der um 1943 entstandenen Geschichte der Geschwister Scholl während der NS-Zeit, choreographiert und getanzt von Karina Vormweg.

Am Samstag verzaubert dann das Ensemble des Tanzstudio Alberti Groß und Klein mit der kleinen Raupe Nimmersatt von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr und von 17 bis 18 Uhr. Zum Anschluss präsentieren dann die Schülerinnen der Ballettschule mit ihrer Sommertanzgala eine Mischung aus verschiedenen Stilrichtungen von 19.30 Uhr bis 20 Uhr. Das Event findet im Rahmen des Tags der offenen Tür in der Tanzschule Alberti statt und der Eintritt ist kostenlos. Infos online und im Tanzstudio Alberti, Bahnhofstraße 135a, in Arnsberg.

Mal was anderes

Im Buddhistischen Zentrum Arnsberg findet am kommenden Wochenende ebenfalls ein Tag der offenen Tür statt. Sonntag zwischen 14 und 18 Uhr sind alle Interessierten herzlich dazu eingeladen vorbeizuschauen, um die Räume kennenzulernen. Bei Kaffee, Tee und Kuchen wird ein kleiner Einblick in den Buddhismus gegeben und um 14.30 Uhr findet dann ein Vortrag zum Thema statt. Im Anschluss daran gibt es die Möglichkeit an einer Meditation teilzunehmen. Meditation ist ein essenzieller Bestandteil im Buddhismus, um Geist und Seele in Einklang zu bringen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht nötig. Wer Zeit und Lust hat darf einfach mal spontan hineinschnuppern und sich wohlfühlen. Infos gibt es auf der Homepage. Buddhistisches Zentrum Arnsberg, Sunderner Straße 25 (Haus Tannek), in Arnsberg.

