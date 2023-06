Arnsberg: „August Macke-Forum“ startet im Sauerlandmuseum

Arnsberg. Neues Kulturformat wird in Arnsberg etabliert: Professor Bazon Brock macht mit Vortrag den Anfang beim „August Macke-Forum“.

Ein neues Kultur-Format wird im Sauerland-Museum etabliert. Unter dem Label „August Macke-Forum“ werden zukünftig hochwertige Veranstaltungen im Themenbereich der Kunst im Sauerland-Museum präsentiert. Den Beginn der Veranstaltungsreihe macht Prof. Bazon Brock, emeritierter Ästhetikprofessor und „Denker im Dienst“ mit seinem Vortrag Autorität durch Autorschaft - Kulturalismus überwältigt die Kunst am Dienstag, 20. Juni, um 18 Uhr im Blauen Haus des Sauerland-Museums in Arnsberg. Der Eintritt ist kostenlos.

Bazon Brock spürt in dieser Veranstaltung den Motiven der Kuratoren der documenta 15 nach. Da diese aus Indonesien stammen, brachten sie die sogenannte „Sicht des globalen Südens“ auf Europa und „den Westen“ nach Kassel. Brock erklärt die Geschichte der europäischen Konfrontation von Kunst und Wissenschaft gegen Kultur und erkennt in den Arbeiten der Gruppe „ruangrupa“ auf der doucmenta 15 den kollektiven Kulturalismus, der in Europa viele Versuche unternommen hatte, kulturelle Autorität gnadenlos gegen Künstler und Wissenschaftler durchzusetzen - und der als überwunden galt: „So wurde die d 15 zu einem matten Abbild des Kulturalismus, den die Demokratien Europas nach 1945 glaubten, endgültig hinter sich gelassen zu haben. Die documenta zeigt damit triumphal, was gegenwärtig in der Welt der Fall ist: Von Erdogan über Putin bis zu Xi wird die kulturalistische Front wieder gestärkt,“ so Brock über einen sehr gegenwärtigen Konflikt in Kunst, Kultur und Wissenschaft.

Das August Macke Forum ist eine Initiative des Kuratoriums des August-Macke-Preises, das der Hochsauerlandkreis zusammen mit den Sponsoren der „Annegret und Hans Richard Meininghaus Stiftung“, den Sparkassen im Hochsauerlandkreis sowie der Brauerei Veltins alle drei Jahre vergibt und der mit 20.000 Euro einer der höchstdotierten Kunstpreise in Deutschland ist

