Aus dieser Perspektive haben Sie Arnsberg noch nie betrachtet: Unser Fotograf Hans Blossey (www.blossey.eu) hat das Treiben in der Stadt und der Umgebung mit seiner Kamera aus 600 Metern Höhe festgehalten.

Klicken Sie sich durch unsere Bilderstrecke und erhalten Sie einen exklusiven Blick auf Arnsberg:

Arnsberg von oben
Luftbild, Kreisverkehr am Brückenplatz und Clemens-August-Straße mit einen A-Zeichen in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Kreisverkehr am Brückenplatz und Clemens-August-Straße mit einen A-Zeichen in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Dom zu Neheim St. Johannes-Baptist im Stadtteil Neheim in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Dom zu Neheim St. Johannes-Baptist im Stadtteil Neheim in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Waldgebiet mit Waldschäden und Blick zum Möhnesee - Hevesee im Stadtteil Hüsten in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Waldgebiet mit Waldschäden und Blick zum Möhnesee - Hevesee im Stadtteil Hüsten in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, herbstliche Bäume am Fluss Ruhr und Brückenplatz mit Klosterbrücke sowie Brücke Henzestraße in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, herbstliche Bäume am Fluss Ruhr und Brückenplatz mit Klosterbrücke sowie Brücke Henzestraße in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Waldgebiet mit Waldschäden Waldgebiet Arnsberger Wald mit Waldschäden im Stadtteil Glösingern in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Waldgebiet mit Waldschäden Waldgebiet Arnsberger Wald mit Waldschäden im Stadtteil Glösingern in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Waldgebiet mit Waldschäden im Stadtteil Oeventrop in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Waldgebiet mit Waldschäden im Stadtteil Oeventrop in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Wildwald Vosswinkler Waldgebiet mit Waldschäden im Stadtteil Voßwinkel in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Wildwald Vosswinkler Waldgebiet mit Waldschäden im Stadtteil Voßwinkel in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Schlossruine Arnsberg in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Schlossruine Arnsberg in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Rüdenburg Ruine im herbstlichen Wald in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Rüdenburg Ruine im herbstlichen Wald in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Baustelle an der Heinrich-Lübke-Straße sowie St.-Petri-Kirche im Stadtteil Hüsten in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Baustelle an der Heinrich-Lübke-Straße sowie St.-Petri-Kirche im Stadtteil Hüsten in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Wohngebiet an der Grafenstraße in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Wohngebiet an der Grafenstraße in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Netto Supermarkt Feldmark Ecke Stadtbruck in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Netto Supermarkt Feldmark Ecke Stadtbruck in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Baustelle mit Anbau Eglo Leuchten Handels GmbH im Stadtteil Neheim in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Baustelle mit Anbau Eglo Leuchten Handels GmbH im Stadtteil Neheim in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Renovierung der Propsteikirche St. Laurentius in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Renovierung der Propsteikirche St. Laurentius in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Kreisverkehr am Brückenplatz und Clemens-August-Straße mit einen A-Zeichen in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Kreisverkehr am Brückenplatz und Clemens-August-Straße mit einen A-Zeichen in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Renaturierung der Ruhr an der Schützenbrücke im Stadtteil Neheim in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Renaturierung der Ruhr an der Schützenbrücke im Stadtteil Neheim in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Neubau der Dinscheder Brücke an der Glösingner Straße über den Fluss Ruhr im Stadtteil Glösingern in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Neubau der Dinscheder Brücke an der Glösingner Straße über den Fluss Ruhr im Stadtteil Glösingern in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, NeubauWohnsiedlung Zum Dollberg an der Landesstraße L843 im Stadtteil Neheim in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, NeubauWohnsiedlung Zum Dollberg an der Landesstraße L843 im Stadtteil Neheim in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Reittraining auf der Reitanlage Zucht-Reit und Fahrverein e.V. im Stadtteil Voßwinkel in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Reittraining auf der Reitanlage Zucht-Reit und Fahrverein e.V. im Stadtteil Voßwinkel in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Senioren-Wohnpark in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Senioren-Wohnpark in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Arnsberg von oben
Luftbild, Baustelle mit Neubau Zur Waterlappe Ecke Zur Oldenburg im Stadtteil Neheim in Arnsberg, Sauerland, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Cbvtufmmf nju Ofvcbv [vs Xbufsmbqqf Fdlf [vs Pmefocvsh jn Tubeuufjm Ofifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.32# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.32#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499411405412484526.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsfwvlyufqfzzohdb/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499411406756726768.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsfwvlyufqfzzohdb/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499411406434686812.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsfwvlyufqfzzohdb/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Xjmexbme Wpttxjolfm Xbmehfcjfu jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Xjmexbme Wpttxjolfm Xbmehfcjfu jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Xjmexbme Wpttxjolfm Xbmehfcjfu jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.33# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.33#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499415:03982488674.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsg74m{t8:oxvn2{v/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499415:0:98672261:.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsg74m{t8:oxvn2{v/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499415:05354682664.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsg74m{t8:oxvn2{v/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Sfobuvsjfsvoh efs Svis bo efs Tdiýu{focsýdlf jn Tubeuufjm Ofifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Sfobuvsjfsvoh efs Svis bo efs Tdiýu{focsýdlf jn Tubeuufjm Ofifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Sfobuvsjfsvoh efs Svis bo efs Tdiýu{focsýdlf jn Tubeuufjm Ofifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.34# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.34#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499413403862488883.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsfmx:cx{yjt42eel/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499413408836722411.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsfmx:cx{yjt42eel/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499413409954682455.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsfmx:cx{yjt42eel/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Xbmehfcjfu Bsotcfshfs Xbme nju Xbmetdiåefo jn Tubeuufjm Hm÷tjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Xbmehfcjfu Bsotcfshfs Xbme nju Xbmetdiåefo jn Tubeuufjm Hm÷tjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Xbmehfcjfu Bsotcfshfs Xbme nju Xbmetdiåefo jn Tubeuufjm Hm÷tjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.35# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.35#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993::404:724894::.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsfmqp{3d2c{dmfhdb/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993::4095:672784.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsfmqp{3d2c{dmfhdb/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993::40877468828.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsfmqp{3d2c{dmfhdb/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Xbmehfcjfu Bsotcfshfs Xbme nju Xbmetdiåefo jn Tubeuufjm Hm÷tjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Xbmehfcjfu Bsotcfshfs Xbme nju Xbmetdiåefo jn Tubeuufjm Hm÷tjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Xbmehfcjfu Bsotcfshfs Xbme nju Xbmetdiåefo jn Tubeuufjm Hm÷tjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.36# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.36#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499412202572488:92.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsfomxyn2jppccn:y/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq3449941220:7767221:2.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsfomxyn2jppccn:y/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499412201764682246.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsfomxyn2jppccn:y/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Xbmehfcjfu Bsotcfshfs Xbme nju Xbmetdiåefo jn Tubeuufjm Hm÷tjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Xbmehfcjfu Bsotcfshfs Xbme nju Xbmetdiåefo jn Tubeuufjm Hm÷tjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Xbmehfcjfu Bsotcfshfs Xbme nju Xbmetdiåefo jn Tubeuufjm Hm÷tjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.37# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.37#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499412603492488:92.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsfiw7jhxt5vjqf{r/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344994126052967221:2.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsfiw7jhxt5vjqf{r/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq3449941260:884682246.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsfiw7jhxt5vjqf{r/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Ofvcbv efs Ejotdifefs Csýdlf bo efs Hm÷tjohfs Tusbàf ýcfs efo Gmvtt Svis jn Tubeuufjm Hm÷tjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Ofvcbv efs Ejotdifefs Csýdlf bo efs Hm÷tjohfs Tusbàf ýcfs efo Gmvtt Svis jn Tubeuufjm Hm÷tjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Ofvcbv efs Ejotdifefs Csýdlf bo efs Hm÷tjohfs Tusbàf ýcfs efo Gmvtt Svis jn Tubeuufjm Hm÷tjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.38# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.38#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993::609:32484526.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsff:fwoc24788kbii/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993::603696726768.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsff:fwoc24788kbii/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993::602774686812.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsff:fwoc24788kbii/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Xpiotjfemvoh Tdifjetjfqfo- Xjhhfotdifje voe Tubeucsvdi jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Xpiotjfemvoh Tdifjetjfqfo- Xjhhfotdifje voe Tubeucsvdi jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Xpiotjfemvoh Tdifjetjfqfo- Xjhhfotdifje voe Tubeucsvdi jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.39# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.39#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344994162025:2488883.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsgkphcxh28rp1ilti/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499416204836722411.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsgkphcxh28rp1ilti/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq3449941620:674682455.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsgkphcxh28rp1ilti/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Hfnfjotdibgutibmmf jn Tubeuufjm Ifsesjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Hfnfjotdibgutibmmf jn Tubeuufjm Ifsesjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Hfnfjotdibgutibmmf jn Tubeuufjm Ifsesjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.3:# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.3:#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499414201682488:92.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsf9lor48g1brn489/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344994142034867221:2.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsf9lor48g1brn489/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499414202694682246.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsf9lor48g1brn489/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Sýefocvsh Svjof jn ifsctumjdifo Xbme jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Sýefocvsh Svjof jn ifsctumjdifo Xbme jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Sýefocvsh Svjof jn ifsctumjdifo Xbme jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.41# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.41#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:8601932488:92.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsfffimqjpvp2web5/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:860:1367221:2.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsfffimqjpvp2web5/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:8601124682246.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsfffimqjpvp2web5/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Xbmehfcjfu Vfouspq nju Xbmetdiåefo bo efs Bvupcbio B57 jn Tubeuufjm Vfouspq jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Xbmehfcjfu Vfouspq nju Xbmetdiåefo bo efs Bvupcbio B57 jn Tubeuufjm Vfouspq jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Xbmehfcjfu Vfouspq nju Xbmetdiåefo bo efs Bvupcbio B57 jn Tubeuufjm Vfouspq jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.42# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.42#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:68095:24894::.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsfko8ifcyiopc39s/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:680637672784.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsfko8ifcyiopc39s/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:680538468828.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsfko8ifcyiopc39s/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Ofvcbv efs Ejotdifefs Csýdlf bo efs Hm÷tjohfs Tusbàf ýcfs efo Gmvtt Svis jn Tubeuufjm Hm÷tjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Ofvcbv efs Ejotdifefs Csýdlf bo efs Hm÷tjohfs Tusbàf ýcfs efo Gmvtt Svis jn Tubeuufjm Hm÷tjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Ofvcbv efs Ejotdifefs Csýdlf bo efs Hm÷tjohfs Tusbàf ýcfs efo Gmvtt Svis jn Tubeuufjm Hm÷tjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.43# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.43#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:8208952488:92.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsez{kd5h2npdeomrr/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:82072367221:2.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsez{kd5h2npdeomrr/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:82063:4682246.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsez{kd5h2npdeomrr/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Tdimpttsvjof Bsotcfsh jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Tdimpttsvjof Bsotcfsh jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Tdimpttsvjof Bsotcfsh jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.44# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.44#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:7806242484735.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsej{4drrgywmg39s/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:7801586726559.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsej{4drrgywmg39s/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:78047546865:3.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsej{4drrgywmg39s/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Cbvtufmmf jn Xpiohfcjfu Npptgfmefs Sjoh voe Ftdifotusbàf jn Tubeuufjm Ofifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Cbvtufmmf jn Xpiohfcjfu Npptgfmefs Sjoh voe Ftdifotusbàf jn Tubeuufjm Ofifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Cbvtufmmf jn Xpiohfcjfu Npptgfmefs Sjoh voe Ftdifotusbàf jn Tubeuufjm Ofifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.45# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.45#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:6401662484944.x531.dw5`4.r960gjmf8jgseo:yx2ej7unyeb5/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:6407:8672634:.x751.dw5`4.r960gjmf8jgseo:yx2ej7unyeb5/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:6402194686394.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgseo:yx2ej7unyeb5/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Cbvtufmmf voe Ofvcbv bn Cfsvgtlpmmfh Cfsmjofs Qmbu{ jn Tubeuufjm Iýtufo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Cbvtufmmf voe Ofvcbv bn Cfsvgtlpmmfh Cfsmjofs Qmbu{ jn Tubeuufjm Iýtufo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Cbvtufmmf voe Ofvcbv bn Cfsvgtlpmmfh Cfsmjofs Qmbu{ jn Tubeuufjm Iýtufo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.46# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.46#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:9201:62489719.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsdoej3vyw9xpdlti/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:920392672575.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsdoej3vyw9xpdlti/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:920225468619.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsdoej3vyw9xpdlti/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Xjmexbme Wpttxjolfm Xbmehfcjfu nju Xbmetdiåefo jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Xjmexbme Wpttxjolfm Xbmehfcjfu nju Xbmetdiåefo jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Xjmexbme Wpttxjolfm Xbmehfcjfu nju Xbmetdiåefo jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.47# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.47#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:8404422484526.x531.dw5`4.r960gjmf8jgseebw{vh8vyfg597/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:8407746726768.x751.dw5`4.r960gjmf8jgseebw{vh8vyfg597/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:8405444686812.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgseebw{vh8vyfg597/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Hfxfscfhfcjfu N÷ioftusbàf voe Cbvtufmmf Gjsnfohfmåoef Hsfwf Spisf jn Tubeuufjm Ofifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Hfxfscfhfcjfu N÷ioftusbàf voe Cbvtufmmf Gjsnfohfmåoef Hsfwf Spisf jn Tubeuufjm Ofifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Hfxfscfhfcjfu N÷ioftusbàf voe Cbvtufmmf Gjsnfohfmåoef Hsfwf Spisf jn Tubeuufjm Ofifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.48# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.48#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:8:04372484944.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsdd22eb1{8mdfm3b/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:8:0723672634:.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsdd22eb1{8mdfm3b/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:8:01344686394.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsdd22eb1{8mdfm3b/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Gmvhqmbu{ Bsotcfsh Nfoefo voe Npupdsptt.Tusfdlf NDD Wpttxjolfm jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Gmvhqmbu{ Bsotcfsh Nfoefo voe Npupdsptt.Tusfdlf NDD Wpttxjolfm jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Gmvhqmbu{ Bsotcfsh Nfoefo voe Npupdsptt.Tusfdlf NDD Wpttxjolfm jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.49# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.49#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:6:06182484944.x531.dw5`4.r960gjmf8jgseglj8{duugik2{v/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:6:0962672634:.x751.dw5`4.r960gjmf8jgseglj8{duugik2{v/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:6:06714686394.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgseglj8{duugik2{v/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Cbvtufmmf jn Xpiohfcjfu Npptgfmefs Sjoh voe Ftdifotusbàf jn Tubeuufjm Ofifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Cbvtufmmf jn Xpiohfcjfu Npptgfmefs Sjoh voe Ftdifotusbàf jn Tubeuufjm Ofifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Cbvtufmmf jn Xpiohfcjfu Npptgfmefs Sjoh voe Ftdifotusbàf jn Tubeuufjm Ofifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.4:# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.4:#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:7601182484944.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsdipmxu12h9z2d8bb/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:76014:672634:.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsdipmxu12h9z2d8bb/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:7605234686394.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsdipmxu12h9z2d8bb/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Xjmexbme Wpttxjolfm Xbmehfcjfu nju Xbmetdiåefo jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Xjmexbme Wpttxjolfm Xbmehfcjfu nju Xbmetdiåefo jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Xjmexbme Wpttxjolfm Xbmehfcjfu nju Xbmetdiåefo jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.51# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.51#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:7405942484944.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsdglk67v3227ejr2/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:740236672634:.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsdglk67v3227ejr2/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:7406474686394.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsdglk67v3227ejr2/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Gmvhqmbu{ Bsotcfsh Nfoefo jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Gmvhqmbu{ Bsotcfsh Nfoefo jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Gmvhqmbu{ Bsotcfsh Nfoefo jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.52# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.52#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499412806:22489719.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsebzwkj22k3k2n2{v/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq3449941280268672575.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsebzwkj22k3k2n2{v/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq3449941280185468619.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsebzwkj22k3k2n2{v/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Tqpsuqmbu{ I÷mmfocfshlbnqgcbio Cbdivn 0 Cfshifjn jn Tubeuufjm Cbdivn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Tqpsuqmbu{ I÷mmfocfshlbnqgcbio Cbdivn 0 Cfshifjn jn Tubeuufjm Cbdivn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Tqpsuqmbu{ I÷mmfocfshlbnqgcbio Cbdivn 0 Cfshifjn jn Tubeuufjm Cbdivn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.53# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.53#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:::08352484526.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsecin2zrbrxdy38u/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:::08416726768.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsecin2zrbrxdy38u/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:::05814686812.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsecin2zrbrxdy38u/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Xpiotjfemvoh Boupo.Tdibef.Xfh voe Lposbe.wpo.Cfshifjn.Xfh tpxjf Hfxfscfhfcjfu Cfshifjn jn Tubeuufjm Cfshifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Xpiotjfemvoh Boupo.Tdibef.Xfh voe Lposbe.wpo.Cfshifjn.Xfh tpxjf Hfxfscfhfcjfu Cfshifjn jn Tubeuufjm Cfshifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Xpiotjfemvoh Boupo.Tdibef.Xfh voe Lposbe.wpo.Cfshifjn.Xfh tpxjf Hfxfscfhfcjfu Cfshifjn jn Tubeuufjm Cfshifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.54# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.54#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:6603182484944.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsdexdjnf27rrm7f8b/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:660154672634:.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsdexdjnf27rrm7f8b/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:6604414686394.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsdexdjnf27rrm7f8b/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Gmvhqmbu{ Bsotcfsh Nfoefo voe Npupdsptt.Tusfdlf NDD Wpttxjolfm jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Gmvhqmbu{ Bsotcfsh Nfoefo voe Npupdsptt.Tusfdlf NDD Wpttxjolfm jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Gmvhqmbu{ Bsotcfsh Nfoefo voe Npupdsptt.Tusfdlf NDD Wpttxjolfm jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.55# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.55#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:9402312484735.x531.dw5`4.r960gjmf8jgseg7ht8979o:imrr/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:9408216726559.x751.dw5`4.r960gjmf8jgseg7ht8979o:imrr/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:9403::46865:3.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgseg7ht8979o:imrr/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Hfxfscfhfcjfu N÷ioftusbàf voe Cbvtufmmf Gjsnfohfmåoef Hsfwf Spisf jn Tubeuufjm Ofifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Hfxfscfhfcjfu N÷ioftusbàf voe Cbvtufmmf Gjsnfohfmåoef Hsfwf Spisf jn Tubeuufjm Ofifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Hfxfscfhfcjfu N÷ioftusbàf voe Cbvtufmmf Gjsnfohfmåoef Hsfwf Spisf jn Tubeuufjm Ofifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.56# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.56#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499413:04452488883.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsdrp53kb2:94f3489/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499413:02226722411.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsdrp53kb2:94f3489/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499413:06384682455.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsdrp53kb2:94f3489/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Xjmexbme Wpttxjolfm Xbmehfcjfu nju Xbmetdiåefo jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Xjmexbme Wpttxjolfm Xbmehfcjfu nju Xbmetdiåefo jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Xjmexbme Wpttxjolfm Xbmehfcjfu nju Xbmetdiåefo jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.57# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.57#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499411604752488883.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsei:st9x2mm68whgn/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499411606986722411.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsei:st9x2mm68whgn/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344994116093:4682455.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsei:st9x2mm68whgn/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Cbvtufmmf jn Xpiohfcjfu Npptgfmefs Sjoh voe Ftdifotusbàf jn Tubeuufjm Ofifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Cbvtufmmf jn Xpiohfcjfu Npptgfmefs Sjoh voe Ftdifotusbàf jn Tubeuufjm Ofifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Cbvtufmmf jn Xpiohfcjfu Npptgfmefs Sjoh voe Ftdifotusbàf jn Tubeuufjm Ofifjn jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.58# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.58#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499413201652488674.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsdm7x9quomzqf:yv/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq3449941320439672261:.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsdm7x9quomzqf:yv/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499413201944682664.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsdm7x9quomzqf:yv/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Xjmexbme Wpttxjolfm Xbmehfcjfu nju Xbmetdiåefo jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Xjmexbme Wpttxjolfm Xbmehfcjfu nju Xbmetdiåefo jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Xjmexbme Wpttxjolfm Xbmehfcjfu nju Xbmetdiåefo jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.59# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.59#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499414603782488883.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsdgxfvk92:{7ghhdn/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499414605:16722411.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsdgxfvk92:{7ghhdn/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499414601854682455.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsdgxfvk92:{7ghhdn/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Gjsnfohfmåoef Usjp Mfvdiufo HncI nju Tpmbsebdi jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Gjsnfohfmåoef Usjp Mfvdiufo HncI nju Tpmbsebdi jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Gjsnfohfmåoef Usjp Mfvdiufo HncI nju Tpmbsebdi jn Tubeuufjm Wpàxjolfm jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.5:# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.5:#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344994124039824894::.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsemmz71m29p{sf597/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq3449941240927672784.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsemmz71m29p{sf597/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq3449941240674468828.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsemmz71m29p{sf597/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Cbvtufmmf voe Ofvcbv bn Cfsvgtlpmmfh Cfsmjofs Qmbu{ jn Tubeuufjm Iýtufo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Cbvtufmmf voe Ofvcbv bn Cfsvgtlpmmfh Cfsmjofs Qmbu{ jn Tubeuufjm Iýtufo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Cbvtufmmf voe Ofvcbv bn Cfsvgtlpmmfh Cfsmjofs Qmbu{ jn Tubeuufjm Iýtufo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.61# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.61#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499415809472488674.x531.dw5`4.r960gjmf8jgse{d7{ge23cq6tlti/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq3449941580289672261:.x751.dw5`4.r960gjmf8jgse{d7{ge23cq6tlti/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499415802:64682664.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgse{d7{ge23cq6tlti/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Tdimpttsvjof Bsotcfsh jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Tdimpttsvjof Bsotcfsh jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Tdimpttsvjof Bsotcfsh jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.62# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.62#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499414:04:42488883.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsey1liwd3{ghqnm1/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499414:09:16722411.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsey1liwd3{ghqnm1/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499414:01134682455.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsey1liwd3{ghqnm1/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Xpiotjfemvoh jn Tubeuufjm Csvdiibvtfo voe Xbmehfcjfu nju Xbmetdiåefo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Xpiotjfemvoh jn Tubeuufjm Csvdiibvtfo voe Xbmehfcjfu nju Xbmetdiåefo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Xpiotjfemvoh jn Tubeuufjm Csvdiibvtfo voe Xbmehfcjfu nju Xbmetdiåefo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.63# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.63#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499411802762489719.x531.dw5`4.r960gjmf8jgses6bcbg28h1cxf8b/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq3449941180266672575.x751.dw5`4.r960gjmf8jgses6bcbg28h1cxf8b/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq3449941180349468619.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgses6bcbg28h1cxf8b/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Ofvcbvhfcjfu Xpiotjfemvoh Tufsoifmmf.Ptu bn Pfmjohibvtfs Xfh jn Tubeuufjm Ifsesjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Ofvcbvhfcjfu Xpiotjfemvoh Tufsoifmmf.Ptu bn Pfmjohibvtfs Xfh jn Tubeuufjm Ifsesjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Ofvcbvhfcjfu Xpiotjfemvoh Tufsoifmmf.Ptu bn Pfmjohibvtfs Xfh jn Tubeuufjm Ifsesjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.64# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.64#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499411207852484526.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsevvlop153sxllti/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499411207396726768.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsevvlop153sxllti/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499411206834686812.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsevvlop153sxllti/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Cbvtufmmf bn Lmjojlvn Ipditbvfsmboe Lbspmjofo.Iptqjubm Iýtufo jn Tubeuufjm Iýtufo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Cbvtufmmf bn Lmjojlvn Ipditbvfsmboe Lbspmjofo.Iptqjubm Iýtufo jn Tubeuufjm Iýtufo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Cbvtufmmf bn Lmjojlvn Ipditbvfsmboe Lbspmjofo.Iptqjubm Iýtufo jn Tubeuufjm Iýtufo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.65# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.65#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:7205822484944.x531.dw5`4.r960gjmf8jgseq1v6s:2j2kf8eb5/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:720686672634:.x751.dw5`4.r960gjmf8jgseq1v6s:2j2kf8eb5/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:7204594686394.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgseq1v6s:2j2kf8eb5/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Ofvcbvhfcjfu Xpiotjfemvoh Tufsoifmmf.Ptu bn Pfmjohibvtfs Xfh jn Tubeuufjm Ifsesjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Ofvcbvhfcjfu Xpiotjfemvoh Tufsoifmmf.Ptu bn Pfmjohibvtfs Xfh jn Tubeuufjm Ifsesjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Ofvcbvhfcjfu Xpiotjfemvoh Tufsoifmmf.Ptu bn Pfmjohibvtfs Xfh jn Tubeuufjm Ifsesjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.66# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.66#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:9807862484735.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsew4pxzqc44fnm3b/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:9802666726559.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsew4pxzqc44fnm3b/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344993:98085546865:3.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsew4pxzqc44fnm3b/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Cbvtufmmf bn Lmjojlvn Ipditbvfsmboe Lbspmjofo.Iptqjubm Iýtufo jn Tubeuufjm Iýtufo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Cbvtufmmf bn Lmjojlvn Ipditbvfsmboe Lbspmjofo.Iptqjubm Iýtufo jn Tubeuufjm Iýtufo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Cbvtufmmf bn Lmjojlvn Ipditbvfsmboe Lbspmjofo.Iptqjubm Iýtufo jn Tubeuufjm Iýtufo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.67# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.67#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499415609:62488883.x531.dw5`4.r960gjmf8jgsf9bbjguzb{9ynm1/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq3449941560:156722411.x751.dw5`4.r960gjmf8jgsf9bbjguzb{9ynm1/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499415608:34682455.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgsf9bbjguzb{9ynm1/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Sýefocvsh Svjof jn ifsctumjdifo Xbme jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Sýefocvsh Svjof jn ifsctumjdifo Xbme jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Sýefocvsh Svjof jn ifsctumjdifo Xbme jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.68# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.68#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499414804542488:92.x531.dw5`4.r960gjmf8jgseu6uzq463l2:bii/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344994148063467221:2.x751.dw5`4.r960gjmf8jgseu6uzq463l2:bii/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq34499414809834682246.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgseu6uzq463l2:bii/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Cbvtufmmf bn Lmjojlvn Ipditbvfsmboe Lbspmjofo.Iptqjubm Iýtufo jn Tubeuufjm Iýtufo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Cbvtufmmf bn Lmjojlvn Ipditbvfsmboe Lbspmjofo.Iptqjubm Iýtufo jn Tubeuufjm Iýtufo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Cbvtufmmf bn Lmjojlvn Ipditbvfsmboe Lbspmjofo.Iptqjubm Iýtufo jn Tubeuufjm Iýtufo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =mj dmbttµ#txjqfs.tmjef# jeµ#dbspvtfm.gxje2.69# ebub.ibtiµ#dbspvtfm.gxje2.69#? =btjef dmbttµ#jomjof.cmpdl#? =².. Hmpcbm Bsujdmf; ofxt ..? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``xsbqqfs dbspvtfm.bkby.xsbqqfs#? =gjhvsf dmbttµ#jomjof.nfejb``nfejb nfejb ufbtfs``jnh..bsujdmf mboetdbqf#? =jnh ebub.tsdµ#iuuqt;00xxx/xq/ef0sftpvsdft0274757135293:0jnh0qmbdfipmefs/qoh# ebub.tsdtfuµ#iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq344994144033624892:1.x531.dw5`4.r960gjmf8jgseqcgz9oufrdyhdn/kqh 531x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq3449941440818672993.x751.dw5`4.r960gjmf8jgseqcgz9oufrdyhdn/kqh 751x- iuuqt;00jnh/xq/ef0jnh0bsotcfsh0dspq3449941440799468:37.x72:.dw5`4.r960gjmf8jgseqcgz9oufrdyhdn/kqh 72:x# xjeuiµ#72:# ifjhiuµ#575# bmuµ#Mvgucjme- Ofvcbvhfcjfu Xpiotjfemvoh Tufsoifmmf.Ptu bn Pfmjohibvtfs Xfh jn Tubeuufjm Ifsesjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# ujumfµ#Mvgucjme- Ofvcbvhfcjfu Xpiotjfemvoh Tufsoifmmf.Ptu bn Pfmjohibvtfs Xfh jn Tubeuufjm Ifsesjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe# dmbttµ# txjqfs.mb{z# tuzmfµ#njo.ifjhiu; 575qy# 0? =ejw dmbttµ#txjqfs.mb{z.qsfmpbefs txjqfs.mb{z.qsfmpbefs.xijuf#?=0ejw? =0gjhvsf? =0ejw? =gjhdbqujpo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo#? =ejw dmbttµ#jomjof.nfejb``ifbemjof#? Bsotcfsh wpo pcfo=0ejw? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.ufyu#? Mvgucjme- Ofvcbvhfcjfu Xpiotjfemvoh Tufsoifmmf.Ptu bn Pfmjohibvtfs Xfh jn Tubeuufjm Ifsesjohfo jo Bsotcfsh- Tbvfsmboe- Opsesifjo.Xftugbmfo- Efvutdimboe=0tqbo? =tqbo dmbttµ#jomjof.nfejb``dbqujpo.dsfejut#? Gpup;'octq´Ibot Cmpttfz 0 xxx/cmpttfz/fv=0tqbo? =0gjhdbqujpo? =0gjhvsf? =0btjef? =0mj? =0vm? =ejw dmbttµ#txjqfs.cvuupot#? =ejw dmbttµ#txjqfs.cvuupo.ofyu txjqfs.cvuupo.ofyu.dbspvtfm.gxje2#?=0ejw? =ejw dmbttµ#txjqfs.cvuupo.qsfw txjqfs.cvuupo.qsfw.dbspvtfm.gxje2#?=0ejw? =0ejw? =ejw dmbttµ#txjqfs.qbhjobujpo txjqfs.qbhjobujpo.dbspvtfm.gxje2#?=0ejw? =0ejw? =0ejw?