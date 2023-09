Arnsberg: Auto überschlägt sich auf der A46

Arnsberg. Ein Unfall im Baustellenbereich auf der A46 zwischen Hüsten und Arnsberg sorgt für Verkehrsbehinderungen.

Auf der Autobahn A46 in Fahrtrichtung Brilon überschlug sich am Dienstagnachmittag um 14.50 Uhr ein Auto. Der Unfall ereignete sich auf dem Streckenabschnitt zwischen Hüsten und Arnsberg-Altstadt. Da der rechte Fahrstreifen gesperrt ist, sei von Stau auszugehen, so ein Sprecher der Autobahnpolizei Dortmund. Vorübergehend wird der Verkehr an der Unfallstelle im Bereich einer Baustelle vorbeigeführt.

Zu Beteiligten und Verletzten sowie zur Frage, wie es zu dem Unfall kommen konnte, können die Verantwortlichen derzeit noch nichts sagen.

