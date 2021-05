Arnsberg: Autobahn Richtung Brilon gesperrt

Tunnelkontrolle bei hellem Licht: In der Nacht zu Dienstag und Mittwoch werden die Tunnel in Olpe und am Hemberg von Autobahn Westfalen untersucht.

Arnsberg/Meschede. Tunnelkontrolle auf der Autobahn zwischen Oeventrop und Wennemen heißt auch immer Sperrung der A 46: Hier die Zeiten.

Achtung Autopendler in Richtung Brilon: Die Autobahn Westfalen führt in der dieser Woche die halbjährliche Tunnelwartung in den A 46-Tunneln Olpe und Hemberg durch. Die A 46 wird aus diesem Grund in der Nacht vom heutigen Montag, 10. Mai, auf Dienstag, 11. Mai, zwischen Freienohl und Wennemen in Fahrtrichtung Hamm gesperrt. In der darauffolgenden Nacht - Dienstag auf Mittwoch, 12. Mai - wird die Autobahn in Fahrtrichtung Brilon gesperrt. Die Wartungsarbeiten finden zwischen 20 Uhr am Abend und fünf Uhr morgens statt. Umleitungen sind über Freienohl vorgesehen.

