Feuerwehreinsatz Arnsberg: Autowerkstatt am Westring in Hüsten brennt

Hüsten. Die Feuerwehr rückt am Donnerstagvormittag zu einem Brand in einer Autowerkstatt am Westring in Hüsten aus.

Ein Autowerkstatt-Brand am Westring im Arnsberger Ortsteil Hüsten löste am Donnerstagmorgen einen Feuerwehreinsatz aus. Nach Auskunft der Polizei sind aktuell keine Menschen mehr in Gefahr. Sie haben das Gebäude verlassen können. Die Feuerwehr hatte zunächst noch mit dem Hinweis „Menschen in Gefahr“ alarmiert.

Die Feuerwehr ist inzwischen vor Ort. Im Bereich des Westrings und der Arnsberger Straße kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Auch die Zufahrt zu Kaufland war beeinträchtigt.

Große Rauchwolken sorgten am Westring für Aufsehen.