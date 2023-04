Arnsberg: Barrierefreiheit in den Blick genommen

Die Akteure des BIV-Aktionstages am Samstag, 29. April, in der Rundturnhalle Arnsberg freuen sich auf ein großes Interesse an den Angeboten für Menschen mit und ohne Behinderungen aus der Stadt Arnsberg.

Arnsberg. Großer Aktionstag in der Rundturnhalle am Eichholz. Gleichstellung und Teilhabe der Menschen mit Behinderungen im Fokus

Initiativen in ganz Deutschland haben seit Jahren die Gleichstellung und somit gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen im Blick. In Arnsberg hat sich die Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen (BIV) des Themas seit vielen Jahren angenommen.

Am Samstag, 29. April, schließt sich die BIV, unter der Federführung der Beauftragten für Menschen mit Behinderungen Doris Feindt-Pohl, dem „Protesttag für die Gleichstellung und Teilhabe der Menschen mit Behinderungen“ an. Dazu gibt es in Arnsberg einen Aktionstag, der unter dem Motto „Zukunft barrierefrei gestalten – barrierefrei zum Sport“ statt findet. Die Teilnahme an den Bewegungsangeboten ist kostenfrei.

Der BIV-Aktionstag findet in der Zeit von 13.30 bis 16.30 Uhr in der Rundturnhalle im Arnsberger Eichholz statt und hat natürlich hier den Sport zum Thema gemacht. Hintergrund des gewählten Schwerpunktes „Sport“ ist, dass bei der Verleihung des „Inklusionspreises“ der Stadt Arnsberg im Dezember 2022 sich die vielfach durch Vereine umgesetzten sportlichen Angebote als besonders inklusionsfördernd erwiesen haben und die Jury überzeugten. Die Inklusionspreisträger, der „TVA Glückskinder e.V.“ des Turnvereins Arnsberg (1. Preis) und das Kinder- und Jugendzentrum Neheim (KiJu) e.V. (2. Preis) stellen sich an diesem Tag vor und laden zum Mitmachen ein.

Der „TVA Glückskinder e.V.“ bietet Kindern und Jugendlichen mit geistigen Entwicklungsverzögerungen und anderen Behinderungen die Möglichkeit, unter dem Motto „Handball ist für alle da!“ an den sportlichen Angeboten teil zu nehmen.

Zum BIV-Aktionstag in der Rundturnhalle Arnsberg haben die „Glückskinder“ des TVA Mannschaften aus Recklinghausen sowie Bad Salzuflen eingeladen. Die „Superkids“ und die „Zauberbande“ treten so gemeinsam mit den „Glückskindern“ zu einem spannenden Freundschaftsturnier an, bei dem es nur Gewinnerinnen und Gewinner gibt. Parallel zum sportlichen Wettstreit bietet das Kinder- und Jugendzentrum (KiJu) Neheim verschiedene Bewegungsspiele für die großen und kleinen Gäste des Aktionstages an.

Jonglierworkshop für Alt und Jung

Weiter gibt es für junge Gäste einen Jonglier-Workshop mit dem Zirkus Fantastello vom JBZ Liebfrauen, der Jonglierende zum Mitmachen einlädt. Neben dem TVA mit seinen „Glückskindern“ und dem KiJu erhalten zum BIV-Aktionstag am 29. April aber auch alle anderen Beteiligten am Arnsberger Inklusionspreis 2022 die Gelegenheit, ihre (sportlichen) Angebote der breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Ganz konkret sind daran das Sozialwerk St. Georg, das JBZ Liebfrauen, die Erweiterte Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) Arnsberg, die Selbsthilfe im HSK (AKIS) sowie der Caritas-Verband Arnsberg-Sundern beteiligt. Der Förderverein Wendepunkt e.V. unterstützt den Aktionstag.

Das Sozialwerk St. Georg und die EUTB Arnsberg laden darüber hinaus alle zum Bauen von so genannten Lego-Rampen ein, die das Überwinden von Treppen-Barrieren erleichtern können. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgt eine Waffelbäckerei vom Sozialwerk St. Georg und die Eltern der Kinder und Jugendlichen vom „TVA Glückskinder e.V.“ mit einem Kuchenbuffet.

Die unterhaltsamen Angebote der Beteiligten am BIV-Aktionstag werden von den Begegnungs-Clowns der Caritas ergänzt, die mit ihren Späßen für gute Laune sorgen. Musikalische Unterstützung gibt es vom Arnsberger Musiker Uli Bause.

