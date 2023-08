Arnsberg: Baumfällungen in der Propstei-Allee stehen bevor

Arnsberg. Drei Linden stark von Brandpilz betroffen. Sicherheit für Menschen nicht mehr gewährleistet,

„Die Fällung von Bäumen in unserer schönen Allee zur Prop­steikirche? Das geht doch gar nicht!“, so die erste Reaktion von Verwaltungsleiterin Daniela Lohmann-Pehle, als sie das neue Baumgutachten zur Standsicherheit von Bäumen auf den Grundstücken der Propsteipfarrei St. Laurentius las. Was war passiert?

Im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht wurde ein Baumgutachter beauftragt, die Bäume auf sämtlichen Grundstücken der Propsteipfarrei mit ihren elf Standorten und drei Friedhöfen zu prüfen. Resultat war eine Liste mit Handlungsbedarf nach unterschiedlichen Prioritäten.

Vom Brandpilz angegriffen

„Zu unserem größten Bedauern“, so auch Kirchenvorstand Michael Franz, der sich hier um eine weitere Beratung und Entscheidung der Vorgehensweise kümmerte, „wurde durch eine weitere Fachperson die Notwendigkeit der Fällung von drei der schönen Linden in der Allee so bestätigt“. Ein Brandpilz hat diese stark angegriffen, so dass die Standsicherheit und somit die Sicherheit für Menschen nicht mehr gewährleistet ist. Diese Erkenntnis kam bereits im Mai. „Also“, so Franz und Lohmann-Pehle, „am besten schweren Herzens handeln und die Bäume sofort fällen.“ Aber so schnell durfte dies nicht passieren. Wegen der Brutzeit musste zunächst der erfahrene Vogelkundler Erich Neuss hinzugezogen werden, der dann brütende Vögel in den Bäumen feststellte. Dadurch musste die Fällung in den August geschoben werden. Mit großem Aufwand wurden deshalb die Bäume zunächst gesichert. Inzwischen ist nun die Brutzeit vorbei und das nicht zu vermeidende Fällen der Bäume wird nun kurzfristig erfolgen.

„Wir sind sehr traurig darüber“, so Michael Franz, „die Allee ist echt ein Schatz für die Propstei und die Stadt – aber wir müssen uns der Realität fügen. Manchmal entscheidet die Natur für uns. Auch noch an weiteren Orten der Propsteipfarrei.“

Wie wird es nach der Fällung weitergehen? „Es wird nicht sofort nachgepflanzt werden“, merkt Lohmann-Pehle an. „Wir planen mittelfristig noch kleinere Sanierungen an der Propsteikirche, unter anderem streben wir einen behindertengerechten Zugang an. Sollte der von der Alleeseite realisiert werden, muss dies gesamtheitlich betrachtet werden und in diesem Zusammenhang dann auch die Bepflanzung mitgedacht werden. Uns ist die Allee sehr wichtig – wir werden diese dabei gut in den Blick nehmen“.

