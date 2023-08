Arnsberg: Bei Graef alles auf Nachhaltigkeit zugeschnitten

So sieht Nachhaltigkeit in der Praxis aus: Graef ist unter anderem für die Langlebigkeit seiner Schneidemaschinen bekannt.

Neheim. Neheimer Firma Graef übernimmt nicht nur bei Schneidetechnik Verantwortung für die Zukunft.

Über mehr Nachhaltigkeit reden alle – doch nicht jeder lässt auch Taten folgen. Ganz anders sieht das beim Unternehmen Graef aus: Die Neheimer verfolgen ihr selbst gestecktes Ziel – nachhaltig­ster Anbieter für Schneidetechnik und Küchengeräte zu werden – mit einer praxisorientierten Strategie:

Unter dem Motto „Für heute. Für morgen. Für dich.“ hat ein eigens aufgestelltes firmeninternes Nachhaltigkeitsteam zunächst Ideen gesammelt und diese im Anschluss in konkrete Maßnahmen umgesetzt. Inzwischen liegen erste Ergebnisse vor, die sehr vielversprechend sind: Umstellung einiger Prozesse in der Fertigung, ressourcenschonende Maßnahmen in der Zentrale sowie Fortschritte in den Bereichen Recycling und Rückführung.

Familientradition seit über 100 Jahren Die 1920 gegründete Gebrüder Graef GmbH & Co. KG aus Arnsberg-Neheim gehört zu den führenden Herstellern von Schneidemaschinen für den privaten und den gewerblichen Gebrauch. Im Jahr 2020 feierte das Traditionsunternehmen sein 100-jähriges Jubiläum. Seit 2022 hat das mittlerweile in vierter Generation geführte Familienunternehmen einen neuen Markenclaim: „Für heute. Für morgen. Für dich.“ – der die Unternehmensphilosophie unterstreichen und gleichermaßen eine entscheidende Botschaft für die Zukunft sein soll.

„Uns als Familienunternehmen ist es quasi in die Wiege gelegt worden, Verantwortung für nachfolgenden Generationen zu übernehmen. Wir sind uns bewusst, welche Leitbildfunktion wir einnehmen können und wollen darum aktiv einen Beitrag leisten“, so Hermann Graef.

„Langlebige Materialien, kurze Transportwege und Produkte, die der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken“, präzisiert der Geschäftsführer der Gebrüder Graef GmbH & Co. KG. mit Blick auf diesen „aktiven Beitrag“.

Hermann Graef, Geschäftsführer der Gebrüder Graef GmbH & Co. KG. Foto: Graef / WP

Graef sei vor allem für die Langlebigkeit seiner Schneidemaschinen, „handmade in Germany“ bekannt – garantiere für Bauteile eine technische Lebensdauer von mindestens zehn Jahren. Das Kernprodukt Allesschneider könne auch 30 Jahre nach Kauf noch repariert werden – nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch.

Elektroschrauber statt Druckluftschrauber

In seiner Arnsberger Fertigung setzt Graef ab sofort auf Elektroschrauber statt Druckluftschrauber – so lassen sich Energieeinsparungen um bis zu 99,5 Prozent realisieren. Bereits nach fünf Jahren werden acht Tonnen CO2 eingespart. Außerdem nutzt das Unternehmen wiederverwendbare Behältersysteme innerhalb der Fertigungspro­zesse, um Einwegverpackungen und die innerbetriebliche Nutzung von Europaletten zu minimieren. Doch nicht nur in der Produktion, sondern auch in vielen anderen Bereichen kommt das familiengeführte Traditionsunternehmen „nachhaltig rüber“, einige Beispiele:

Mitarbeitenden werden E-Bikes für ihren Weg zur Arbeit angeboten, die Firmenzentrale wurde energetisch komplett saniert und setzt seit Jahren zu 100 Prozent auf Ökostrom. Die Nutzfahrzeugflotte wird sukzessive komplett auf Elektroantrieb umgestellt. Die Ladeinfrastruktur ist dazu an beiden Firmenstandorten bereits installiert. Auch der Digitalisierungsprozess für das gänzlich papierlose Büro ist in vollem Gang. So wurden im Jahr 2022 bereits über 32.000 Dokumente im Unternehmen nicht mehr ausgedruckt, sondern digital verarbeitet.

Ebenfalls seit 2022 wird Ware in bis zu 100 Prozent recycelbaren Kartonagen verpackt, die selbst bereits einen hohen Recyclinganteil des Kartonrohstoffs vorweisen.

