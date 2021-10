Arnsberg: „Beinschuss-Fake“ bringt 21-Jährigem mächtig Ärger

Arnsberg. Ein schlechter Scherz eines 21-jährigen Arnsbergers rief am Donnerstagabend Rettungsdienst und Polizei auf den Plan.

Gegen 21.45 Uhr telefonierte am Donnerstagabend ein 21-jähriger Arnsberger mit einer Bekannten. Er spielte ihr ein Schussgeräusch von einem Videoportal vor und erklärte, dass er sich soeben ins Bein geschossen habe. Die Frau ging davon aus, dass der Mann dringen Hilfe benötigte. Sie informierte die Rettungskräfte. Rettungsdienst und Polizei trafen innerhalb weniger Minuten an der Wohnanschrift des 21-Jährigen an der Bahnhofstraße ein.

„Scherz“ könnte teuer werden

Hier stellte sich schnell heraus, dass der Mann unverletzt war. Er wollte der Frau lediglich einen „Streich“ spielen. Der schlechte Scherz könnte für den Mann teuer werden. Es wird geprüft, ob ihm die Kosten für den Einsatz in Rechnung gestellt werden. Zudem leitete die Polizei ein Strafverfahren wegen Missbrauchs von Notrufen gegen den Arnsberger ein.

