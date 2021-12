Arnsberg: Beratung für Flüchtlinge steht auf der Kippe

Hüsten. Ökumenischer Förderverein für Flüchtlinge sucht nach Anschlussfinanzierung für Aufrechterhaltung von Beratung in Unterkunft Berliner Platz.

Gerne erzählt Vorsitzender Wolfgang Faber vom Ökumenischen Förderverein für Flüchtlinge in der Stadt Arnsberg e.V. von der Arbeit in der Beratungsstelle in der Unterkunft für Asylsuchende am Berliner Platz. „Im Grund genommen aber ist es ein klarer Hilferuf“, gibt er zu. Hintergrund: Zum Ende des Jahres droht die Finanzierung des Angebots auszulaufen. Und das in einer Zeit, in der aber der Beratungsbedarf zunimmt, die Kassenlager aber nicht mehr so gut ist wie noch vor Jahren.

Hier ist die Geschichte einer afghanischen Familie in Arnsberg>>>

Bereits seit dem Jahr 2004 hilft der Ökumenische Förderverein für Flüchtlinge in der Stadt Arnsberg e.V. Flüchtlingen im Stadtbereich bei der Bewältigung ihrer täglichen Probleme unter anderem mit der überbordenden Bürokratie in Deutschland. „Und damit ist unser Förderverein der älteste seiner Art im Stadtgebiet und war während der Pandemie auch der Einzige, der - im Gegensatz zu unseren anderen Mitstreitern - seine Beratungsstelle nie geschlossen hatte“, sagt Geschäftsführer Albert Pfitzer.

Hier wird eine neue Flüchtlingsunterkunft in Arnsberg gebaut>>>

Zuschüsse von Dritten nicht erlaubt

„Momentan müssen wir leider feststellen, dass der Beratungsbedarf ständig zunimmt“, so Pfitzer. Dies habe mehrere Gründe: „Die Coronasituation belastet“, weiß Wolfgang Faber. Viele Asylsuchende seien verunsichert hinsichtlich ihrer Jobs oder ihres Flüchtlingsstatus. Eine Rolle spiele auch die aktuelle Situation in Afghanistan, denn viele Ratsuchende kommen aus dem Land am Hindukusch und haben Angst um ihre Familien vor Ort. Einer der Beratenden ist Shahin Kiumarssi. Dass sie Sprachen aus Afghanistan und dem Iran spricht, ist daher derzeit besonders wichtig. Shahins Beratung gehe ohnehin weit über die Bürozeiten hinaus. „Shahin ist gut vernetzt und in der Stadt bekannt wie ein bunter Hund“, lobt Wolfgang Faber.

Eine Abschiebungsgeschichte aus Sundern>>>

Arbeit auf 450 Euro-Basis

Sie und Gabriele Röhrig arbeiten derzeit auf 450 Euro-Basis. „Da unser Förderverein keinerlei Zuschüsse von Dritten erhält, müssen die anfallenden Lohnkosten durch entsprechende Spenden aufgebracht werden“, erklärt Albert Pfitzer. Im Rahmen der Integrationspauschale des Landes NRW konnten hier in den letzten beiden Jahren eine deutliche Stundenaufstockung erfolgen, die von den Flüchtlingen sehr gut angenommen wurde und nach wie vor wird.

Flüchtlingsberatung in Hüsten. Foto: privat

Doch dieser einmalige Zuschuss aus der Integrationspauschale ist jetzt aufgebraucht und „Nachschub“ wird es nicht mehr geben. „Wir suchen eine Anschlussfinanzierung“, sagt der Vorsitzende Wolfgang Faber, „wir kämpfen um die Grundgelder“. Gebraucht werden pro Jahr 15.000 Euro, um das Basis-Beratungsangebot mit den 450 Euro-Kräften aufrecht zu erhalten.

Beratung ist unverzichtbar

Das ist aber nur die Kernzeit - zuletzt konnte die Beratung mit Hilfe aus den Mitteln der Integrationspauschale sogar bedarfsgerecht ausgeweitet werden. „Allerdings haben wir feststellen müssen, dass eine Rückkehr zu den alten - sehr eingeschränkten - Beratungszeiten sehr negative Auswirkungen für die Ratsuchenden hätte“, fürchtet Albert Fitzer. Um den immer größer werdenden Beratungsbedarf personell decken zu können, sei deshalb sogar eine Aufstockung der Beratungszeit überaus wünschenswert „und im Grunde unverzichtbar“. Das Problem: „Die entsprechenden Kosten für dieses erforderliche Mehr an Beratungszeit ist allerdings über Spenden kaum finanzierbar“, weiß Albert Pfitzer.

Die Beratung wird seit 2015 in Kooperation mit der Stadt Arnsberg und dem Internationalen Arbeitskreis organisiert. Dem Förderverein fällt die Rolle zu, die Gelder für Personal- und Sachkosten zu akquirieren. Die derzeit einzige Beratungsstelle befindet sich im Übergangsheim der Stadt Arnsberg am Berliner Platz 4a in Hüsten. Die Beratungsstelle im Übergangsheim der Stadt Arnsberg im Schleifmühlenweg 3 in Neheim musste wegen Baufälligkeit des Gebäudes geschlossen werden. In 2020 gab es rund 100 Beratungen pro Monat.

Die nun auslaufende Integrationspauschale ermöglichte nach Auskunft von Wolfgang Faber weitere 180 Beratungen im Monat. Die Beratungssuchenden kommen vorwiegend aus Neheim und Hüsten, weil es in Arnsberg auch ein Beratungsangebot des Caritasverbandes gibt. „Vor allem mit der Amtssprache haben viele Flüchtlinge Probleme“, sagt Wolfgang Faber, „und der Beratungsbedarf hört nicht mit einem erreichten Status auf“.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg