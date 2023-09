Arnsberg: Bergheimer St.-Josef-Schüler im Rollentausch

Bergheim. Am Donnerstagvormittag findet an der St.-Josef-Grundschule in Bergheim ein Sporttag der anderen Art statt: Jungen und Mädchen tauschen die Rollen

Schon einige Meter vor dem Eingang der St.-Josef-Grundschule in Bergheim hört der Besucher enthusiastische Rufe und lautes Lachen. Damit machen die Schüler am Donnerstagmorgen auf sich aufmerksam. Auf dem Schulhof dann angekommen, lässt sich auch das dazu passende Bild visuell erfassen: Über den gesamten Platz verteilt spielen die Kinder miteinander Fangen, kicken einen Ball hin und her oder unterhalten sich einfach. Alles wirkt wie in einer gewöhnlichen Grundschulpause- doch der Eindruck täuscht: Die St.-Josef- Grundschule veranstaltet gerade ihren jährlichen Sporttag. Und der ist diesmal anders als sonst.

Denn bei genauerem Hinsehen fällt noch ein zweites äußerst ungewöhnliches Detail auf: Über den gesamten Schulhof verteilt sind ausschließlich Jungen zu beobachten.

Das Motto des Sporttages lautet nämlich: „Die Mädchen spielen Fußball und die Jungen tanzen Zumba“, sagt die stellvertretende Schulleiterin Martina Kleinschmidt. Für ihr eigenes Programm sind die Mädchen nach Voßwinkel gefahren, wohin sie vom lokalen TuS zur „Mädchen-Fußball-Woche“ eingeladen wurden. Das vom Fußballkreis Arnsberg und den örtlichen Sparkassen organisierte Projekt soll nicht nur Mädchen den Sport als solchen näherbringen, sondern sie auch aus ihrem gewohnten Umfeld in ein für sie oftmals untypisches tragen.

Lesespaziergang

Dazu passend hat sich die Schulleitung der St.-Josef-Schule überlegt, den Jungs durch ein dreiteiliges Programm aus Yoga, Lesespaziergängen und eben Zumba ein ähnliches Angebot zu ermöglichen. „Wir müssen die Kinder unterstützen, verschiedene Rollen kennenzulernen“, erklärt Martine Kleinschmidt die Grundidee hinter diesem Programm.

Und das wird tatsächlich auch ausgesprochen gut aufgenommen. „Am Anfang hatten die Jungen noch einige Vorbehalte, sind dann aber aufgetaut und haben echt gut mitgemacht“, ist Zumbatrainer Stefan Röhrig sichtlich zufrieden mit der ersten von drei Gruppen, die am Sporttag bei ihm getanzt hat. Der gelernte Industriemechaniker gibt seit einigen Jahren nebenberuflich Zumbakurse für Kinder, ein rein männliches Publikum hatte er jedoch noch nie. Aber auch für die Jungen ist dieser Tag ein erstes Mal, bestätigt unter anderem der acht-jährige Tom aus der dritten Klasse: „Ich habe noch nie Zumba getanzt, aber es ist eigentlich ganz cool“, und Til (9) aus dem vierten Schuljahr bestätigt: „Am meisten mochte ich die Figuren mit den Armen.“

Ein solcher Enthusiasmus lässt sich auch bei den anderen Gruppen beobachten. Bei sehr lauter, fetziger Musik lässt Trainer Stefan die Hüften kreisen, stampft mit einem Bein kreisförmig auf den Boden und tänzelt mit einer filigranen Eleganz, die seinem sonst robustes Auftreten ein gegensätzliches Charisma verleiht. Immerhin ist Stefan Röhrig 1,90 Meter groß und von kräftiger Statur. Sicherlich hilft auch das den Jungen, sich mitreißen zu lassen, sodass die gesamte Sporthalle von den eifrig lernenden Zumbatänzern gefüllt ist.

Eine Station weiter erleben die Schüler, die bereits die Tanzstunde hinter sich haben, ein starkes Kontrastprogramm. Zu entspannend-ruhigen Klängen und einer kreativen Geschichte mit Naturmotiven durchlebt die hier versammelte Jungengruppe eine Yogastunde, die auf manchen sogar heilend wirkt: „Heute Morgen hatte ich Bauchschmerzen“, erzählt der neunjährige Nedir, „aber seit dem Yoga sind die weg.“

Bleibt noch die dritte Gruppe, die gerade auf dem Schulhof kooperative Lesespaziergänge mit sportlichen und kognitiven Aufgaben absolviert. Die drei Gruppen rotieren, sodass jeder Schüler alle Programme mitnehmen kann. „Wir als Schule haben den Anspruch, den Jungen und Mädchen für sie untypische Interessen näherzubringen und Rollen aufzubrechen“, bilanziert Martina Kleinschmidt eine erfolgreiche Schulaktion.

